Precisamos conversar: como falar de dinheiro com a família

A pandemia impactou as finanças de inúmeras famílias. Segundo um estudo do iDados, oito em cada dez famílias de renda média viram a renda diminuir. Para duas em cada dez domicílios, a queda varia entre 50% a 80%. Com tal revés, os brasileiros estão tendo que se reorganizar e é essencial que a repaginada no orçamento seja feita com diálogo e a participação de todos do lar. Porém, falar de dinheiro nunca é fácil. Para exemplificar tal tabu, Abel Antonio, psicólogo que atende pelo GetNinjas, aplicativo de contratação de serviços, diz que o dinheiro funciona como um “combustível” que possibilita a participação da família em diversas instituições sociais, tais como: emprego, escola, lazer e moradia.