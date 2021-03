Preço de remédios contra sintomas da covid-19 dispara em hospitais

Em um ano de pandemia, mais de 10 milhões de brasileiros tiveram covid-19 e muitos deles foram aos hospitais preocupados com sintomas relacionados à doença causada pelo novo coronavírus. Regra básica de economia: quando aumenta a demanda, o preço sobe.

A disparada nos valores do segmento aparece no IPM-H (Índice de Preços de Medicamentos para Hospitais), criado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) em parceria com a empresa de tecnologia Bionexo.

A variação de dezembro de 2020 para janeiro de 2021 de todos os remédios que chegam nos hospitais foi de 1,32%, puxada principalmente pelo avanço de 12,33% no preço médio de compostos que atenuam sintomas do sistema musculesquelético, como analgésicos e anti-inflamatórios. Opções para aliviar problemas no aparelho digestivo e metabolismo subiram 9,90% e no sistema nervoso, 3,59%.

Dores no corpo e diarreia cabem nos dois primeiros itens e são sintomas tradicionais de covid-19. Ansiedade e depressão, motivadas pela pandemia, pela solidão e pelo medo de ficar doente, entram no terceiro grupo.

Em um ano, de janeiro de 2020 ao primeiro mês de 2021, o preço dos medicamentos vendidos aos hospitais registraram aumento de 15,57%.

Durante a pandemia inteira, os remédios que mais subiram tiveram altas de mais de 50%. Os que atacam sintomas no aparelho digestivo e metabolismo tiveram exorbitantes 64,44% de aumento. No sistema nervoso, 51,37%.