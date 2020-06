Prefeito Bruno Covas foi diagnosticado com covid-19

No último sábado (13), o prefeito Bruno Covas (PSDB) anunciou em suas redes sociais que foi diagnosticado pelo coronavírus (covid-19). Segundo informações, o prefeito está assintomático, ou seja, não apresenta os sintomas da doença. Covas declarou que não irá se licenciar do cargo.

Em um vídeo compartilhado pelo Instagram, Covas revela que ficará em casa por 10 dias, mas com supervisão médica. O prefeito também revelou que continuará a trabalhar, mas só que será de forma on-line, e reforçou que não irá se licenciar do cargo.

Desde o ano passado, Covas enfrenta um Câncer metastático no aparelho digestivo. Sua última internação por conta da doença foi em janeiro deste ano. Já em maio deste ano, o prefeito teve que ser hospitalizado em razão de um desconforto no abdômem.

Já no inicio da pandemia no Brasil, o médico David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do estado de São Paulo, havia testado positivo para covid-19. Na ocasião, Uip teve que se afastar do cargo por cerca de duas semanas.