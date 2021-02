Prefeito Bruno Covas retorna ao cargo após dez dias de licença médica

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), reassumiu o cargo nesta segunda-feira (1º) após dez dias de licença médica.Ele se licenciou em 18 de janeiro, após a realização de sessões de radioterapia que fazem parte do tratamento do câncer que enfrenta.

Durante o período, o vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB), assumiu a gestão da cidade.

Após a realização de 24 sessões diárias de radioterapia para tratar o câncer diagnosticado na cárdia, transição entre estômago e esôfago, os médicos recomendaram que o prefeito se licenciasse do cargo por dez dias para descansar.

No final de semana, o prefeito se envolveu em polêmica após ir ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para assistir a final da Libertadores disputada entre Santos e Palmeiras.

Alvo de criticas, Covas respondeu em seu instagram.

“Depois de 24 sessões de radioterapia meus médicos me recomendaram 10 dias de licença para recuperar as energias. Isso foi até a última quinta (28/01). Resolvi tirar mais 3 dias de licença não remunerada para aproveitar uns dias com meu filho. Fomos ver a final da libertadores da América no Maracanã, um sonho nosso

Respeitamos todas as normas de segurança determinadas pelas autoridades sanitárias do RJ. Mas a lacração da Internet resolveu pegar pesado. Depois de tantas incertezas sobre a vida, a felicidade de levar o filho ao estádio tomou uma proporção diferente para mim. Ir ao jogo é direito meu. É usufruir de um pequeno prazer da vida. Mas a hipocrisia generalizada que virou nossa sociedade resolveu me julgar como se eu tivesse feito algo ilegal.”