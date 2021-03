Prefeito de São Paulo anuncia que escolas da rede municipal entrarão em recesso

O prefeito Bruno Covas anunciou hoje que a partir da próxima quarta-feira (17) um milhão de alunos da rede municipal de São Paulo iniciam, antecipadamente, o período de recesso, que seria no mês de julho, conforme o calendário escolar. Os responsáveis pelos estudantes terão um período para se programarem antes do recesso.

Na próxima segunda-feira (15) e terça-feira (16), as escolas estarão abertas para a comunicação e orientação com as famílias, com merenda sendo servida. Nesses dias, os responsáveis que já puderem não precisam enviar os alunos para as escolas.

A recomendação é para que todas as atividades nas escolas sejam reduzidas ao mínimo necessário para diminuir a circulação de pessoas. As aulas presenciais serão retomadas no dia 5 de abril, após o feriado da Páscoa.