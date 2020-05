Governo de SP pretende antecipar feriados para frear avanço do Covid-19

Para aumentar o distanciamento social, o governador João Doria (PSDB) anunciou no inicio da tarde de hoje (18) que pretende antecipar os feriados para este mês. O projeto antecipa o feriado de 9 de julho para 25 de maio e será votado na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP).

Além do governador, o prefeito Bruno Covas (PSDB) enviou um projeto de lei à Câmara Municipal para antecipar os feriados municipais de Corpus Christi (11/06) e Consciência Negra (20/11) para os dias 26 e 27 de maio. A votação acontecerá ainda hoje.

Na mesma entrevista, o governador Doria recomendou para que os prefeitos do Estado de São Paulo antecipem os feriados municipais. A medida tem o objetivo de barrar o avanço do coronavírus (Covid-19) em São Paulo.

Segundo as autoridades, a taxa de isolamento social ideal é de 70%, porém tanto o governador como o prefeito de São Paulo consideram que acima de 55% já é o suficiente. Contudo a média de distanciamento social é cerca de 47 a 49%, exceto nos fins de semana, quando o isolamento aumenta para cerca de 50 a 55%.

AVANÇO DO CORONAVÍRUS NO BRASIL

Segundo o último informativo do Ministério da Saúde, Brasil possui 241.080 casos confirmados da doença. Apesar do alto número, o país está em 110º no ranking de nações que mais fazem testes, segundo o site World o Meters (que coleta dados mundiais).

Em razão da falta de testes, especialistas e instituições avaliam que no Brasil há uma subnotificação brutal. Pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) e UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), avaliam que o número de contaminados pode ser até 15 vezes maior do que o divulgado pela Pasta.

Atualmente o Brasil está em 4º lugar entre os países com mais casos confirmados da covid-19, segundo a Universidade Johns Hopkins, ficando atrás apenas de Estados Unidos, Rússia, Reino Unido e superando Itália e Espanha.

O número de óbitos causado pelo vírus chegou a 16.118, somente nas últimas 24h foram registrados 485. A primeira morte foi registrada exatamente há dois meses, confira abaixo:

17 de março – 1 morte

17 de abril – 2.141 mortes

17 de maio – 16.118