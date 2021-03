Prefeitura abre 540 novos leitos exclusivos para Covid-19 e trabalha para abrir mais 100 em hospital da Zona Norte

O secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, anunciou nesta quinta-feira (18) a implantação de dois “hospitais de catástrofe”, com 540 leitos, para o combate à Covid-19 no município. A SMS trabalha para que outros 100 leitos, ainda em avaliação, do Hospital Municipal José Storopolli também sejam convertidos para Covid-19.

Os hospitais do Jabaquara e Itaquera passam a ser exclusivos para pacientes diagnosticados com o novo Coronavírus. No Jabaquara serão 100 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 260 leitos de enfermaria. Em Itaquera 130 leitos de UTI e 50 de enfermaria.

Nos últimos seis dias, a SMS liberou mais 555 leitos para o enfrentamento da pandemia. Esses leitos foram abertos nas seguintes unidades: 240 leitos em 14 Hospitais Dia, 105 leitos no Hospital da Cantareira, na Zona Norte. Outros 130 novos leitos de UTI estão sendo implementados na capital, sendo 100 no Hospital do M’ Boi Mirim, 20 no Guarapiranga (ambos na Zona Sul), e 10 no São Luiz Gonzaga (na Zona Norte).

Novas enfermarias

Mais 80 leitos de enfermaria também serão criados ao longo dessa semana, sendo 60 no Hospital da Capela do Socorro (Zona Sul) e 20 no Sorocabana (Zona Oeste).

Compra de vacinas

Segundo Edson Aparecido, a cidade participa de uma rodada de negociações com outros municípios para a compra de novas vacinas para a cidade de São Paulo. Além disso, a Capital discute com a farmacêutica Janssen, do grupo Johnson & Johnson, a compra de cinco milhões de vacinas, de dose única.

A cidade conta, atualmente, com 1.291 leitos de UTI, e 1.213 de enfermaria para Covid-19. A administração municipal atuou de maneira emergencial na ampliação de leitos. Antes da pandemia, a cidade contava com 507 leitos de UTI e, no auge da pandemia, alcançou 1.340 leitos.

A pasta esclarece que no último domingo (14), 19 AMAs, com atendimento das 7h às 19h, e quatro Hospitais Dia (M’ Boi Mirim 2, Vila Guilherme, Mooca e Flávio Giannotti), com acolhimento 24 horas, iniciaram as atividades para liberar leitos para pacientes nas unidades de referência ao atendimento da Covid-19.

A cidade dispõe, agora, de 27 hospitais municipais, sendo nove deles entregues à população durante a pandemia, como o Brigadeiro, Brasilândia, Bela Vista, Capela do Socorro, Guarapiranga, Sorocabana, Parelheiros, Santo Amaro e Cantareira.

Essas novas unidades ficarão definitivas para a cidade de São Paulo. Já no Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch (M’Boi Mirim), uma unidade anexa foi construída e 100 leitos foram incorporados à operação do hospital, e permanecerão após o fim da pandemia para uso dos moradores da região.

A Prefeitura de São Paulo publicou na última sexta-feira (12) no Diário Oficial da Cidade a contratualização de leitos privados de enfermaria não Covid-19 na rede privada para transferência de pacientes da rede pública para esses locais, liberando espaço nos hospitais municipais para abertura de leitos exclusivos Covid-19.