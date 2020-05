Prefeitura abre canal para tirar dúvidas de mães da capital paulista

A Prefeitura ampliou os serviços ofercido pelo programa Alô Mãe. A iniciativa é destina à gestantes e mães que tiveram filhos em até seis meses que queiram informações sobre prevenção, saúde e tirar dúvidas com os profissionais da área. A partir desta segunda, as mulheres poderão tirar duvída sobre a covid-19.

Além das chamadas proativas para acompanhamento dos casos, o programa oferece o número 0800-200-0202 para as mulheres receber avaliações e pedidos de apoio.

A vacinação de bebês, mais especificamente nesta terceira etapa da campanha de imunização contra a Influenza, também está sendo abordada com as mães por telefone. No contato telefônico com a gestante, o enfermeiro procura saber sobre a frequência no pré-natal, exames realizados, intercorrências e dificuldades.

Neste momento de pandemia, os enfermeiros orientam as pacientes sobre as medidas para evitar o contágio da covid-19. Nos monitoramentos específicos para as gestantes, os profissionais realizam e registram no sistema as seguintes perguntas:

O problema da covid–19 tem afetado a frequência às consultas pré-natal?

Teve contato com alguém diagnosticado com covid-19 ou com suspeita?

O acompanhamento continua no mesmo ambulatório?

Gestante/puérpera orientada sobre as precauções, conforme o protocolo?

Continua em acompanhamento do pré-natal de alto risco?

A gestante está apresentando sintomas da covid-19?