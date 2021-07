Prefeitura abre concurso artístico para o inédito Programa Território Hip Hop

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), abre concurso para contratação de profissionais do setor artístico para o Programa Território Hip Hop, ação de formação para fomentar e fortalecer a cultura do Hip Hop na cidade, em todas as suas quatro vertentes (breaking, graffiti, MC e DJ). As inscrições para artista orientador e para coordenador artístico-pedagógico estão abertas até o dia 22 de agosto.

Confira o edital

Através de orientações artístico-pedagógicas, imersões, mentorias e articulação cultural, o Território Hip Hop tem como objetivos promover a ação, reflexão e formação sobre a prática artística com os elementos do Hip Hop; aproximar e formar adolescentes, jovens e adultos, a partir dos 12 (doze) anos, nos elementos do Hip Hop com profissionais atuantes na área; estimular e fortalecer a produção nos territórios; assegurar o direito à cultura, à cidadania e à ocupação dos espaços públicos de produção e difusão cultural da cidade de São Paulo.

Nesta primeira edição o Programa atuará na Casa de Cultura do Hip Hop Leste, Casa de Cultura do Hip Hop Noroeste, Casa de Cultura do Hip Hop Sul, Centro Cultural da Juventude e Centro Cultural Olido. Os artistas irão atuar de outubro a dezembro de 2021.

Feito em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME), o projeto inédito é inspirado no Programa Vocacional. A ação é fruto de uma demanda histórica do movimento hip hop, formalizada em 2017 pelo Fórum Hip Hop, e representa o quanto a SMC acredita na potência do hip hop para a produção cultural da cidade e para transformar a vida dos jovens. A iniciativa nasce de uma articulação entre a Coordenadoria do Hip Hop, a Supervisão de Formação Cultural, o Núcleo de Culturas Periféricas, o Núcleo de Casas de Cultura e a Coordenadoria de Centros Culturais e Teatros da Secretaria.

Clique para se inscrever