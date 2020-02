Prefeitura abre vagas para cursos gratuitos de tecnologia na zona norte

Quinta-feira (13/02) é o último dia de inscrição do programa StarTI da Prefeitura de São Paulo. Serão oferecidas 450 vagas para os cursos. Os candidatos devem ser jovens de 15 a 29 anos e ir pessoalmente a uma das duas unidades do programa. No momento da inscrição os interessados farão uma redação e um teste de matemática.

O programa StarTI irá qualificar 14 turmas (350 vagas) em Santana, zona norte, e outras quatro turmas (100 vagas) em Santo Amaro, zona sul. Os cursos oferecidos são de: introdução à programação web; montagem e manutenção de computadores e; atendimento ao cliente por meio da plataforma ZenDesk.

Com incentivo a formação de mulheres e afrodescendentes, os cursos possuem duração de 160 horas em aulas que vão de segunda a sexta-feira nos turnos da manhã, tarde e noite. O curso de montagem e manutenção de computadores será realizado apenas em Santana.

Também está previsto que o programa arcará com o custo do transporte de até 20% dos participantes. Para ter acesso ao beneficio, o candidato deverá comprovar renda de até um quarto do salário mínimo per capta na residência que mora.

Além da qualificação técnica, os participantes vão receber dicas e orientações para o desenvolvimento de suas habilidades socioemocionais, conhecidas como “soft skills”, como criatividade, inovação e atitude empreendedora.

Ao final do curso, os alunos receberão certificados e poderão participar do Programa IOS de Oportunidades, onde terão a chance de se candidatar as vagas de trabalho das empresas parceiras do programa. O CATe também fará a captação de vagas de emprego no setor, encaminhando os alunos para oportunidades de emprego.

Para participar, o interessado deverá comparecer a sede da IOS, localizada em Santana, até 13 de fevereiro, das 8h às 17h. É necessário apresentar RG; CPF; CPF dos pais ou responsáveis (menores de idade); comprovante de escolaridade; comprovante de residência (conta de água, luz e telefone – levar os três) e comprovante de renda de todos os moradores da residência. Pessoas com deficiência devem levar laudo médico atualizado.

Programa StarTI

Santana (Sede do Instituto da Oportunidade Social)

Endereço: Av. Gal. Ataliba Leonel, 245 | Tel. (11) 2503-2617

Cursos:

Introdução à programação web

Montagem e manutenção de computadores

Atendimento ao cliente com a plataforma zendesk

Foto: Arquivo pessoal