Prefeitura amplia fechamento de parques municipais até 30 de março

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), informa que os parques municipais urbanos e naturais permanecerão fechados até o dia 30 de março, a fim de conter a pandemia causada pela Covid-19. A decisão segue as alterações da fase vermelha para a emergencial no Plano São Paulo, que é mais rígida.

Desde a última segunda-feira (15), pela nova regra que institui a fase emergencial, ficam suspensas celebrações religiosas e esportivas coletivas, e uso de praias e parques. Além disso, o Governo do Estado recomendou a modalidade de trabalho home office para empresas e atividades administrativas dos setores não essenciais e escalonamento do início do expediente para diminuir aglomerações no transporte público.

Vale destacar que o “toque de restrição” entre 20h e 5h também foi instituído, com aumento de operações da Polícia Militar nas ruas e a possibilidade de interpelar as pessoas e as orientarem a voltar para casa.