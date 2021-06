Prefeitura amplia leitos para pacientes com Covid-19 na Zona Norte e pede para população seguir cumprindo recomendações sanitárias

Dando sequência no trabalho de ampliação da rede de Saúde com a criação de 250 novos leitos para o atendimento de pacientes com Covid-19, a Prefeitura de São Paulo entregou nesta terça-feira (22), 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento exclusivo de pacientes com coronavírus no Hospital São Luiz Gonzaga, no Jaçanã, Zona Norte da capital. Desde o início do mês foram criados 107 novos leitos de UTI na capital.

“Hoje é mais uma etapa que a Prefeitura de São Paulo faz para poder ampliar o número de leitos de UTI na cidade de São Paulo. Hoje inauguramos mais 10 leitos, totalizando 30 leitos de UTI nesse hospital na Zona Norte, uma região que não tinha nenhum leito de UTI”, explicou o prefeito Ricardo Nunes.

A unidade conta com 190 leitos de clínica médica e cirúrgica, além de outros 100 leitos de cuidados paliativos. No local trabalham 1.432 funcionários e são oferecidos tratamentos em clínica médica, cirurgia, ginecologia/obstetrícia e pediatria. Além disso, o hospital também conta com atividade ambulatorial nas especialidades médicas cirúrgicas de cirurgia geral, cirurgia infantil, cirurgia plástica, cirurgia ginecológica, cirurgia vascular e cirurgia endócrina cervical, além de endocrinologia adulta e pediátrica. Conta também com ambulatório de nutrição e fisioterapia.

Com os novos leitos implantados pela administração municipal, o hospital gerido pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo terá um custo mensal de R$ 2.294.618,72.

Novos leitos

Desde o dia 7 de junho, a gestão municipal trabalha para a ampliação de mais 250 novos leitos de UTI exclusivos para pacientes com a Covid-19. Desse total, 107 já foram entregues na capital.

“Com esses novos leitos nós daremos suporte a pressão eventual que o sistema poderá ter”, disse o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido.

O prefeito Ricardo Nunes afirmou que esses leitos poderão ser utilizados mesmo após a pandemia. “Depois, podem ser leitos revertidos. Acabando a pandemia, eles vão ser utilizados pela população normalmente. Não vão ser desativados”, completou.

Atualmente, a capital conta com 2.889 leitos Covid em operação, sendo 1.431 de UTI e 1.458 de enfermaria; destes, 175 leitos são contratualizados (85 UTI e 90 enfermaria). Antes da pandemia, a cidade tinha 507 leitos de UTI.

Nestes 16 meses de pandemia, a administração já entregou para a cidade de São Paulo, nove hospitais, estruturas definitivas para a capital.

Mesmo com a ampliação dos leitos é importante que a população siga cumprindo as recomendações sanitárias com a higienização das mãos e o respeito ao distanciamento social.