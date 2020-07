Prefeitura anuncia reabertura de parques na próxima segunda (13)

Os parques municipais voltam a abrir as portas para população na próxima segunda-feira (13). A decisão foi anunciada hoje (9) pelo prefeito Bruno Covas (PSDB). Segundo a Prefeitura, os parques terão horário de funcionamento reduzidos e entrada de visitantes controlada.

A medida já havia sido adiantada por Covas, mas ainda não havia sido confirmada. A decisão reabre 70 dos 108 parques municipais da capital paulista.

Confira como funcionarão os parques nesta reabertura:

O horário de funcionamento será das 10h e 16h;

Os parques seguirão fechados nos fins de semana;

Os bebedouros, parques infantis e espaços para prática de esportes coletivos continuam fechados;

A entrada será permitida para, apenas, 40% de sua capacidade máxima;

Todos os parques terão que ter uma tenda para medição de temperatura.

Somente os parques do Ibirapuera (Zona Sul) do Carmo (Zona Leste) terão um horário de funcionamento ampliando, sendo de segunda a sexta-feira, das 6h às 16h.

Com a decisão, os parques da zona norte que reabrirão serão:

Parque Lions Clube Tucuruvi | Rua Alcindo Bueno de Assis

Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima | Rua Heróis da FEB, 322 – Parque Novo Mundo

Parque Sena | Rua Sena, 349 – Palmas de Tremembé

Parque do Trote | Rua Nadir Dias Figueiredo, s/n

Reabertura de Academias e produtoras audiovisuais

O prefeito Covas também anunciou que a gestão municipal está terminando de revisar os protocolos de reaberturas de academias e produtoras audiovisuais. Vela mencionar que as empresas de audiovisual não significa a reabertura de cinemas, prevista pra acontecer no final deste mês.

A reabertura de academias estava prevista para acontecer somente na Fase 4 (Verde) do Plano São Paulo, no entanto o Governo de SP autorizou a antecipação da atividade . A volta deste setor é discutida junto com a Vigilância Sanitária, no entanto as academias serão reabertas com 30% de sua capacidade, 10% a menos do que os setores previstos para a Fase 3 (Amarela).

Os alunos de academia precisarão fazer agendamento prévio e os treinos serão individuais, com uso obrigatório de máscara. A limpeza dos equipamentos deverá ser feita três vezes ao dia e os vestiários deverão estar lacrados.

*Atualizado às 16h