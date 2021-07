Prefeitura avança na vacinação contra a Covid-19 e imuniza pessoas com 34, 33 e 32 anos a partir da próxima segunda-feira

Avançando na campanha de vacinação contra o coronavírus, a Prefeitura de São Paulo começa a imunizar pessoas com 34, 33 e 32 anos na próxima segunda-feira. O anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes na manhã desta quinta-feira (15), durante agenda para inauguração de um Centro de Acolhida para Famílias na região central da capital.

“Vamos fazer a vacinação de pessoas com 34 anos na segunda-feira (19), pessoas com 33 anos na terça-feira e as de 32 anos na quarta-feira. Até o mês que vem concluímos a imunização de pessoas com mais de 18 anos”, explicou o prefeito.

Quinta, sexta e sábado (22, 23 e 24) estão reservados para a repescagem das pessoas de 32 a 34 anos e para a aplicação da segunda dose de todos os grupos. O público estimado, entre os três grupos, é de 435.557 pessoas. São 143.297 de 34 anos, 145.037 de 33 anos, e 147.223 de 32 anos.

Hoje (15), a campanha de vacinação na capital incluiu o grupo de pessoas com 36 anos. Amanhã (16), será a vez das pessoas com 35 anos.

Aqueles que fazem parte dos públicos abertos nas etapas anteriores da campanha, e ainda não se vacinaram, também podem ir aos postos de vacinação da capital para receber a dose do imunizante.

A partir de segunda-feira (19), a imunização será realizada nos drive-thrus, mega postos e farmácias, das 8h às 17h. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 7h às 19h, e nas AMAs/UBSs Integradas, também das 7h às 19h.

Acesse a página Vacina Sampa e veja a relação do público elegível e de todos os postos de vacinação da cidade de São Paulo.

Documentos e pré-cadastro

O site De Olho na Fila ajuda a conferir a movimentação dos postos de vacinação em tempo real e definir o melhor horário para ir até o local. Basta acessar a ferramenta e escolher a unidade de referência.

Para agilizar o tempo de atendimento, os munícipes devem fazer o pré-cadastro no site Vacina Já com nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

Ao chegar ao posto de vacinação, é obrigatório apresentar um documento de identificação, de preferência o CPF e cartão SUS, além de um comprovante de residência no município de São Paulo, que pode ser em formato digital ou impresso. Se o comprovante estiver em nome de outra pessoa, será necessário comprovar o parentesco.

Gestantes e puérperas

Todas as gestantes, puérperas residentes no município de São Paulo poderão dirigir-se às UBS para imunização contra a Covid-19 com as vacinas Coronavac ou Pfizer. Na ausência dos imunizantes, a UBS deve manter uma lista de espera para convocação.

Doses remanescentes

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) não despreza nenhuma dose viável de vacina. Para que isso aconteça de forma efetiva, as unidades de saúde mantêm listas de espera com o cadastro de usuários elegíveis para receber as doses remanescentes.

A ação acontece quando algumas doses sobram após a abertura dos frascos nos postos que estão realizando a vacinação para grupos elegíveis. Quando isso ocorre, próximo ao término das atividades do serviço de saúde, as doses remanescentes devem ser ofertadas a outros públicos, para que nenhuma dose viável de vacina seja descartada. Esse processo é feito por meio de uma lista de espera com nome e contato das pessoas interessadas.

A população deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e se candidatar à primeira dose. A unidade deve manter listas de espera com os usuários, residentes da cidade de São Paulo, elegíveis em sua área de abrangência: moradores, estudantes e quem trabalha na região da unidade (necessário apresentar documentação com endereço) com telefones para convocação deste público.