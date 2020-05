Prefeitura bloqueará vias em SP para forçar isolamento social a partir de segunda (4)

A partir de segunda-feira (4) a Prefeitura de São Paulo começará a fazer bloqueios de vias públicas a fim de evitar o tráfego de pessoas em determinadas regiões. A medida acontece em razão dos altos índices de contagio do coronavírus (Covid-19) em São Paulo.

Ao longo do mês de abril a gestão municipal já havia promovido “bloqueios educativos” em ruas e avenidas da cidade, entre elas a avenida Inajar de Souza, uma importante via da zona norte, localizada na Freguesia do Ó.

No entanto, como a adesão da população pelo isolamento social está abaixo de 50%, a gestão decidiu bloquear as vias, de forma definitiva, enquanto durar a quarentena.

Além disso, o Secretário Municipal de Saúde, Edson Aparecido, já havia declarado que a gestão municipal pretende prorrogar a quarentena após o dia 10 de maio, além de adotar medidas restritivas mais rígidas, como essa do fechamento de vias.

A medida vai contra o anúncio do governador de São Paulo, João Doria (PSDB). No dia 22 de abril, quarta-feira, o governador havia declarado que estudava flexibilizar o comércio após o termino da quarentena.

Bloqueios

Os bloqueios serão operacionalizados das 7h às 9h nos seguintes locais, nesta segunda (4/5), preservando-se uma faixa de rolamento livre para circulação veicular.

– Zona Sul: Av. Moreira Guimarães (B/C) x Av. Miruna;

Av. Moreira Guimarães (B/C) x Av. Miruna; – Zona Norte: Av. Santos Dumont (B/C) x Av. do Estado;

Av. Santos Dumont (B/C) x Av. do Estado; – Zona Leste: Av. Radial Leste (B/C) X Rua Pinhalzinho;

Av. Radial Leste (B/C) X Rua Pinhalzinho; – Zona Oeste: Av. Francisco Morato (B/C) x Rua Sapetuba.

Blitzes educativas, ação conjunta com as secretarias municipais da Saúde (SMS), Mobilidade e Transportes (SMT) e Segurança Urbana (SMSU), também com o apoio do CPTran, GCM e CET, vão ocorrer em outros dois endereços, ambos na zona oeste, também entre 7h e 9h:

– Av. Dr. Vital Brasil (B/C) x R. Camargo;

– Av. João Paulo I (B/C) altura do n° 2.868.

Caso a adesão da população ao isolamento não aumente a partir de segunda-feira, os bloqueios em vias da cidade poderão ser planejados e realizados durante todo o dia, como tentativa de aumentar a restrição e desestimular as pessoas a saírem de casa.

A CET vai monitorar os bloqueios definitivos e orientar o tráfego nas regiões, visando preservar a segurança dos usuários das vias.

Matéria atualizada em 02/05/2020 as 16:20hs