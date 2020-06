Prefeitura celebra Dia da Mulher no MASP com mais de 2,5 mil vagas de emprego

Amanhã (7/03), sábado, a Prefeitura de São Paulo celebra do Dia Internacional das Mulheres com o evento “Lugar de Mulher é trabalhando onde ela quiser” no vão livre do MASP. A ação contará com mais de 2,5 mil vagas de emprego e 1,4 mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos.

A ação, exclusiva para as mulheres, começa às 9h e vai até às 16h. Os empregos contam com salários de até R$ 4.500 e os cursos são para diversas áreas. Além disso, a atividade terá orientação para quem quer tornar-se empreendedora, palestras e oficinas voltadas ao público feminino.

No dia o Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) estará no local oferecendo oportunidades de emprego e emissão de carteira de trabalho. Para ser atendida é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS e uma foto atual, caso precise de um novo documento.

O evento contará ainda com entidades parceiras que farão a demonstração de programação de jogos eletrônicos no computador e um simulador de solda 3D para incentivar as mulheres a entrar em setores com maior presença masculina.

Mulheres vítimas de violência doméstica também poderão realizar a denúncia na tenda do programa Tem Saída, que contará com o apoio da Defensoria Pública. Após realizada a denúncia, as mulheres podem acessar vagas de emprego exclusivas do programa.

Lugar de Mulher é trabalhando onde ela quiser

Quando: 7 de março, sábado, das 9h às 16h

Onde: Vão Livre do Masp – Av. Paulista, 1578

Entrada: Gratuita

Foto: Ernesto Eslava/Pixabay