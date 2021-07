Prefeitura contrata empresa para restaurar Ponte do Limão

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), informa que contratou emergencialmente a empresa Consbem Construções e Comércio LTDA. para atuar nas obras de recuperação da Ponte do Limão, na Zona Norte. Na tarde de quarta-feira (28) a estrutura foi atingida por um caminhão que trafegava pela pista central da Marginal Tietê. A SIURB esclarece que não há risco de colapso da Ponte do Limão.

As primeiras vistorias realizadas na ponte constataram que oito vigas de sustentação foram danificadas pelo acidente. Durante essa quinta-feira, projetistas da empresa contratada realizarão novas análises na estrutura, para que sejam definidos os serviços de recuperação que devem ser executados. Como toda obra emergencial, o prazo máximo de execução estabelecido pela lei é de 180 dias.

A via está parcialmente interditada. Apenas uma faixa em cada sentido da Ponte do Limão está liberada para o tráfego. Caminhões e ônibus articulados estão proibidos de circular pela via. Sob a ponte, na Marginal Tietê, as duas faixas da esquerda da pista central, sentido Rod. Ayrton Senna, estão interditadas para limpeza das áreas atingidas, devendo ser liberada até domingo (1). Com as medidas adotadas, a segurança dos motoristas e da estrutura está garantida.