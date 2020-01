Prefeitura dará dinheiro para as famílias comprarem uniforme escolar

Após o fracasso da licitação de contratação das empresas que fariam os uniformes escolares, a Prefeitura de São Paulo irá oferecer às famílias um cartão com, inicialmente, um valor de R$ 215 (por estudante) para a compra de uniforme escolar para o ano letivo de 2020.

Nos últimos dois anos, os estudantes estavam reclamando da qualidade dos uniformes escolares. Por conta disso, a licitação deste ano previa analises sobre a qualidade do uniforme, no entanto, os materiais apresentados pelas 20 empresas participantes não atingiram o mínimo de qualidade estabelecido pelo edital. Os testes foram feitos pelo Senai e pelo IBTEC (Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos).

Ao todo, 660 mil estudantes estão matriculados na rede municipal de ensino. A Prefeitura deve investir um valor de R$ 130 milhões. De acordo com a gestão municipal, estabelecimentos comerciais de toda a cidade serão credenciados até ainda em janeiro para venderem os uniformes. As famílias poderão compor os kits seguindo seus próprios critérios.

O kit do uniforme escolar é formado por cinco camisetas, cinco pares de meia, uma jaqueta, uma calça, um blusão, uma bermuda e um par de tênis.

Foto: Luiz Guadagnoli/Secom