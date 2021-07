Prefeitura de São Paulo celebra o Dia da Mulher Negra com exposição fotográfica e programação de lives sobre raça e gênero

Avançar na luta pelos direitos humanos e combate à desigualdade racial é prioridade, quando pensamos em uma sociedade mais igualitária. O tema cresce em importância quando fazemos um recorte de gênero, sendo as mulheres negras as principais vítimas de racismo e violência. Para promover uma reflexão sobre este tema, ao mesmo tempo em que celebra as conquistas e a importância da mulher negra, a Prefeitura de São Paulo organizou um calendário de ações em comemoração ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado neste domingo (25).

As festividades já começam nesta sexta-feira (23), com o lançamento no formato virtual da exposição fotográfica “Mulheres Negras, Conquistas e Perspectivas”, que pode ser vista na Linha da Cultura do Metrô. A exibição traz imagens de 17 mulheres que se dedicam a mudar o cenário de discriminação e lutam por mais representatividade da mulher negra na sociedade e no mercado de trabalho, ajudando inclusive a formular políticas públicas por meio do Fórum Municipal de Mulheres Negras e outras organizações.

“Essa é uma data importantíssima para reforçar em nossa cidade o legado que as mulheres negras deixaram, história de luta contra a violência e pela emancipação da população negra enquanto cidadãos de direitos, uma luta que deve ser abraçada por todos nós”, afirma a secretária executiva adjunta de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Elisa Lucas Rodrigues. No Brasil, o dia 25 é também Dia de Tereza de Benguela, que liderou um quilombo e resistiu às investidas do Estado e da elite escravocrata durante duas décadas no século XVIII.

A exposição marca o lançamento da campanha “Diga não ao racismo, diga não ao sexismo!”, realizada pelas concessionárias Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), ViaQuatro, ViaMobilidade, CPTM e EMTU, em parceria com a Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos (STM) e a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), por meio da sua Coordenação de Promoção da Igualdade Racial. As fotos da exibição foram realizadas com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura (SMC).

A exposição também poderá ser vista no formato presencial a partir do dia 25 de julho, em parceria com os Shoppings Top Center, Light e Mais Shopping, que abrigam a programação até 05 de agosto. Cada uma das unidades terá um evento presencial de abertura: domingo (25/07), às 14h, no Top Center; segunda-feira (26/07), às 11h, no Mais Shopping; e na terça-feira (27/07), às 13h, no Light.

Campanha “Diga não ao racismo, diga não ao sexismo!”

A SMDHC, por meio da sua Coordenação de Promoção da Igualdade Racial, apoia diversas ações que fazem parte da campanha. Na sexta-feira (23/07), nas estações Largo Treze (linha 5-lilás) e São Paulo-Morumbi (linha 4-amarela) de metrô, serão distribuídos chocolates para as passageiras mulheres, além da instalação de um painel com imagens de Tereza de Benguela e das mulheres negras retratadas na exposição “Mulheres Negras, Conquistas e Perspectivas”.

A instalação faz um convite às passageiras e aos passageiros para registrarem sua imagem ao lado de Tereza de Benguela e destas outras mulheres que seguem seu exemplo na atualidade, e compartilhar com a mensagem “Diga não ao racismo, diga não ao sexismo!”. O painel conta com um QR Code, que permite que as fotos sejam enviadas para à exposição virtual na Linha da Cultura do Metrô.

Já nas estações Luz (linha 2-azul e 3-vermelha) e Adolfo Pinheiro (linha 5-lilás) de metrô, as escadarias serão adesivadas com estampas da campanha contra o racismo e o sexismo, fazendo um novo convite a passageiras e passageiros a usarem o cenário para tirar fotos e divulgar esta importante mensagem. Por fim, será estendida nas estações Sé (linha 3-vermelha), Paulista (linha 4-amarela) e AACD-Servidor (linha 5-lilás) uma bandeira com a imagem de Tereza de Benguela.

Prêmio Luiza Mahin e semana de lives

Também no dia 25 de julho, às 17h, acontece a cerimônia virtual de entrega da edição 2021 do Prêmio Luiza Mahin, que será concedido a sete mulheres que se destacaram por suas atuações em favor da valorização da população negra e da luta antidiscriminatória. Lançada em celebração ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, a premiação é uma iniciativa da Coordenação de Promoção da Igualdade Racial, da SMDHC, e as homenageadas são selecionadas por meio de indicações realizadas por entidades ligadas ao movimento social negro e de mulheres.

“Por meio do Prêmio Luiza Mahin buscamos tanto celebrar o histórico de lutas e conquistas das mulheres negras, como mostrar o caminho que está sendo trilhado por mulheres negras da atualidade, que carregam em suas ações e envolvimento com os movimentos sociais traços de uma luta que começou com suas antepassadas”, diz Claudia Carletto, Secretária Municipal de direitos Humanos e Cidadania.

A premiação marca o início de uma programação de lives com o recorte de raça e gênero, que a cada dia da semana de 26 a 30 de julho aborda um diferente eixo temático de políticas públicas, sendo eles: educação (26/07); saúde (27/07); trabalho (28/07); cultura (29/07) e empreendedorismo (30/07). Todas as lives acontecem às 19h30, nos canais de YouTube e Facebook da SMDHC.

Projeções artísticas

Outra iniciativa que celebra tanto o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha como o Dia de Tereza de Benguela é a projeção artística “Mulheres Negras: Vozes e Caminhos Insurgentes”, realizado pelo HUB Coletivo Coletores em parceria com a SMC e a SMDHC. O projeto apresenta uma ação de arte urbana com vídeo projeção mapeada, homenageando o legado de mulheres negras que inspiraram insurgências culturais a partir da educação, da ciência, da luta por direitos humanos, liberdade e justiça, criando pontes entre comunidades negras, culturas e saberes.

A ação acontece entre os dias 25 e 26 de julho, das 19h às 22h, no CEU Inácio Monteiro e no Largo da Memória, e homenageia mulher como Carolina Maria de Jesus, Madrinha Eunice, Lélia Gonzales, Luiza Mahin, Marielle Franco, Theodosina Ribeiro e a própria Tereza de Benguela. O projeto acontece em diálogo com a artista Lya Nazura, que pretende apresentar uma leitura visual afrofuturista das imagens de Antonieta de Barros, Enedina Marques e Maria Beatriz Nacimento, criadas especialmente para a ação.

Por fim, também no domingo (25/07), os mil relógios digitais instalados por todas as regiões da cidade de São Paulo, além de mostrarem a hora, temperatura e qualidade do ar, estarão celebrando e exibindo para toda a população que a data marca o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia de Tereza de Benguela.

As personagens

Luiza Mahin, escrava africana provavelmente originária da Costa de Mina, teria conseguido comprar sua liberdade e organizado diversos levantes de escravos que sacudiram a Província da Bahia nas primeiras décadas do Século XIX.

De seu tabuleiro, enviaria mensagens por meio de meninos que pretensamente compravam seus quitutes e distribuíam por eles orientações para levantes históricos como a Revolta dos Malês (1835) e a Sabinada (1837-1838).

Perseguida, foi para o Rio de Janeiro, onde teria sido presa e deportada para Angola. Em outra versão, escaparia para o Maranhão, estado em que lhe é atribuída participação no desenvolvimento no tambor da crioula, uma dança típica de origem africana. Sua história foi contada por Luiz Gama em carta com detalhes biográficos dirigida ao escritor e jornalista carioca Lúcio de Mendonça.

Tereza de Benguela viveu no Século XVIII no Vale do Guaporé, Mato Grosso, e foi líder do Quilombo de Quariterê, que na época abrigava mais de 100 pessoas, entre os quais 73 negros e 30 índios. O quilombo resistiu da década 1730 ao final do século. Sua característica foi a governança por um sistema similar ao parlamentarismo.

SERVIÇO

Exposição Fotográfica “Mulheres Negras, Conquistas e Perspectivas”

Virtual: Linha da Cultura do Metrô, a partir de 23 de julho.

Presencial: de 25 de julho a 5 de agosto.

Onde:

Shopping Top Center (Av. Paulista, 854 – Bela Vista, São Paulo);

Shopping Light (R. Cel. Xavier de Toledo, 23 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo);

Mais Shopping (R. Amador Bueno, 229 – Santo Amaro, São Paulo).

Campanha “Diga não ao racismo, diga não ao sexismo!”

Distribuição de chocolates: 23 de julho, das 10h às 16h;

Estações São Paulo-Morumbi (Linha 4-Amarela) e Largo Treze (Linha 5-Lilás)

Painel para tirar fotos

Estações São Paulo Morumbi (Linha 4-Amarela) e Largo Treze (Linha 5-Lilás), até 30 de julho.

Bandeiras

Estações São Paulo-Morumbi (Linha 4-Amarela) e AACD-Servidor (Linha 5-Lilás), até 18 de agosto.

Estação Sé das Linhas 1-Azul e 3-Vermelha, até 5 de agosto.

Escadas adesivadas

Estações Luz (Linha 4-Amarela) e Adolfo Pinheiro (Linha 5-Lilás) até 18 de agosto.

Prêmio Luiza Mahin e semana de lives

Onde: canais de YouTube e Facebook da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Programação:

Domingo (25/07), às 17h – Cerimônia virtual de entrega do Prêmio Luiza Mahin (edição 2021);

Segunda (26/07), às 19h30 – Live Raça, Gênero e Educação, com a Profa. Jussara Nascimento, responsável pelo Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação;

Terça (27/07), às 19h30 – Live Raça, Gênero e Saúde, com a Dra. Ligia Santos, assessora técnica de Saúde da População Negra na Secretaria Municipal de Saúde;

Quarta (28/07), às 19h30 – Live Raça, Gênero e Trabalho, com a Dra. Valdirene de Assis, procuradora do Trabalho e coordenadora da Coordigualdade do Ministério Público do Trabalho em São Paulo;

Quinta (29/07), às 19h30 – Live Raça, Gênero e Cultura, com Ingrid Soares, Secretária Adjunta da Secretaria Municipal de Cultura;

Sexta (30/07), às 19h30 – Live Raça, Gênero e Empreendedorismo, com Sílvia Cibele, coordenadora de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Paulo.

Projeções artísticas “Mulheres Negras: Vozes e Caminhos Insurgentes”

Quando: 25 e 26 de julho, das 19h às 22h;

Onde:

CEU Inácio Monteiro (R. Barão Barroso do Amazonas, s / n – Guaianases, São Paulo);

Largo da Memória (Ladeira da Memória, São Paulo – Próximo à estação Anhangabaú (linha 3-vermelha) de metrô).