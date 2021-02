Prefeitura de São Paulo começa vacinação de idosos com mais de 90 anos

A Prefeitura de São Paulo começou nesta sexta-feira (05) a vacinar contra a Covid-19 os idosos com mais de 90 anos. A data de inicio da imunização, que seria na próxima segunda-feira, foi antecipada para hoje.

A antecipação foi possível porque todas as UBSs da capital paulista já foram abastecidas com doses suficientes para atender este público.

Para receber a primeira dose a vacina, as pessoas devem ir até uma das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS). O atendimento foi iniciado às 7h e será feito até as 19h.

No sábado (06), a vacinação irá ocorrer somente em 87 Unidades Básicas de Saúde (UBS) integradas com as AMAs (Assistência Médica Ambulatorial).

A Prefeitura de São Paulo estima que mais de 32 mil idosos serão vacinados nessa etapa da campanha.

A gestão municipal também começou hoje a vacinação domiciliar, para a mesma faixa etária, de pessoas que tiverem restrição de mobilidade.

Para agilizar o atendimento e evitar filas, os idosos, seus familiares ou qualquer pessoa que integre o público previsto na campanha pode realizar o pré-cadastramento para a vacinação contra a Covid-19 no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br).

Na terça-feira (11) São Paulo começará a vacinação dos profissionais de saúde autônomos com idade acima de 60 anos.