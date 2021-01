Prefeitura de São Paulo decide cancelar ponto facultativo do Carnaval para conter pandemia

A Prefeitura de São Paulo decidiu cancelar o ponto facultativo de Carnaval em 2021. A ideia é evitar o aumento de aglomerações em meio à pandemia da Covid-19.

Com a decisão, não haverá ponto facultativo nos dias 15 e 16 de fevereiro.

A Prefeitura pretende elaborar atividades para um Carnaval virtual, das quais os munícipes poderão participar sem flexibilizar medidas de isolamento social.

Na última segunda-feira (25), o governo de São Paulo anunciou novas restrições para tentar conter o aumento no número de casos de Covid-19 no estado, colocando diversas cidades na fase vermelha do Plano SP.

Governadores de outros estados também têm anunciado nos últimos dias a suspensão do ponto facultativo.

SP registrou, até terça-feira (26), o dobro de novos casos e mortes pela Covid-19, em comparação aos indicadores de novembro

O estado também registrou aumento de 15% nas infecções e 11% nas mortes em relação ao mês de dezembro.

A decisão da gestão Bruno Covas (PSDB) de cancelar o ponto facultativo na cidade de São Paulo deve ser publicada no Diário Oficial do município no sábado (30).