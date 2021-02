Prefeitura de São Paulo disponibiliza 700 vagas de emprego no Cate a partir de hoje

A Prefeitura de São Paulo abre a segunda quinzena de fevereiro com 700 vagas de emprego nos setores do comércio, serviços e construção civil. A área do comércio concentra 29% das oportunidades para diversas posições no segmento.

Para participar do processo seletivo é necessário se inscrever pelo site www.bit.ly/vagasnocate até o dia 17 de fevereiro, às 18h.

“O setor do comércio mesmo tendo sido fortemente impactado pela pandemia, não deixou de ofertar oportunidades no Cate. Em 2020 foram mais de 5.000 vagas abertas na rede do Cate, possibilitando que as pessoas pudessem gerar renda em meio a adversidade”, salienta a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso.

São 206 postos para a área de vendas em cargos como vendedor, supervisor, orçamentista, analista e assistente – ganhos entre R﹩ 900 e R﹩ 2.500. Parte das vagas contará com atividades que podem ser executadas de casa, em sistema home office. As exigências para os interessados é ter entre o ensino fundamental ao superior e há chances para candidatos sem experiência.

Para vigilantes são 103 postos para serem ocupados com salários entre R﹩ 1.335 e R﹩ 1.666. Os participantes do processo seletivo devem ter entre o ensino fundamental e médio, experiência e curso de Vigilância. As vagas são para as regiões oeste e norte.

Quem não tem experiência profissional encontra 50 oportunidades para iniciar carreira como operador de câmera para controle de acesso. Com rendimentos de até R﹩ 1.335, os selecionados atuaram na região da Cantareira, zona norte da capital.

Para quem tem o ensino superior completo há 17 vagas para analista de desenvolvimento de software para trabalhar em casa. Já para motorista são cinco postos – ganhos entre R﹩ 1.700 e R﹩ 1.983. Necessário estar com a carteira de habilitação regularizada nas categorias B e D e conhecimento da atividade.

Cate Móvel

Os bairros de Paraisópolis, Brasilândia, Pirituba e Parque São Rafael recebem o as unidades do Cate Móvel até dia 26 de fevereiro, das 10h às 16 horas. Os interessados precisam retirar uma das 60 senhas diárias, que são distribuídas a partir das 8h30 em cada unidade.

Para ser atendido no Cate Móvel é necessário levar RG, CPF e carteira de trabalho. Quem não possui a carteira de trabalho, pode baixar o documento pelo aplicativo disponibilizado pelas lojas da Apple Store e no Play Store do Android ou no site do governo federal https://servicos.mte.gov.br/ . No local, os atendentes do Cate orientam a população como baixar o aplicativo.

Serviço

Programação do Cate Móvel

Período: 15 a 19 e de 22 a 26 de fevereiro (não atende aos finais de semana)

Horário: 10h às 16h

Distribuição de senhas: a partir das 8h30

Zona Norte

São Gonçalo do Abaeté, 51 – Parque Tietê / Brasilândia

Zona Oeste

Avenida Doutor Felipe Pinel, 60 (Terminal Pirituba)

Zona Leste

Quaresma Delgado, 354 – Parque São Rafael

Zona Sul

Rua Itamotinga, 100, Paraisópolis (Pavilhão Social – G10 Favelas)

Processo seletivo

Inscrição: até 17 de ferreiro, até às 18h