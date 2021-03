Prefeitura de São Paulo irá apoiar 24 iniciativas das periferias da cidade

A Prefeitura de São Paulo está com inscrições abertas para o Vai Tec, programa que apoia negócios de jovens das periferias da cidade com mentorias, assessorias, oficinas, acesso a rede de contatos e aporte financeiro. Em sua sexta edição, o projeto irá premiar 24 empreendimentos inovadores no valor de R$ 35.700,00 cada. As inscrições podem ser feitas até 22 de março pelo link: www.adesampa.com.br/vaitec6

Realizado agora totalmente on-line, por conta da pandemia do coronavírus, a aceleração do Vai Tec ocorre em duas etapas: a pré-seleção de 48 empresas inscritas e a segunda fase com apresentação de pitches a uma comissão de avaliação. A inscrição deve ser feita por dois proponentes, que serão responsáveis pela proposta e por todo o processo de seleção. O início da aceleração está programado para agosto de 2021.

Para se inscrever, ao menos um dos proponentes deve residir em algumas das regiões que apresentam os maiores índices de vulnerabilidade social no quesito Trabalho e Renda – definido pelo Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Estas regiões fazem parte das áreas das subprefeituras de Campo Limpo, Capela do Socorro, Parelheiros, M’Boi Mirim, Cidade Ademar, Ipiranga, Casa Verde/Cachoeirinha, Freguesia do Ó/Brasilândia, Perus/Anhanguera, Pirituba/Jaraguá, Santana/Tucuruvi, Jaçanã/Tremembé, São Miguel Paulista, Ermelino Matarazzo, Itaim Paulista, São Mateus, Guaianases, Cidade Tiradentes, Itaquera, Vila Prudente, Penha, Sapopemba e Butantã.