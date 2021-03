Prefeitura de São Paulo lança medidas de combate à violência contra a mulher

O prefeito Bruno Covas lançou nesta segunda-feira (8/3), Dia Internacional da Mulher, um pacote de ações que reforça o empenho da cidade no combate ao machismo estrutural e a violência contra a mulher. A assinatura do decreto que regulamenta auxílio de 400 reais para mulheres vítimas de violência é o primeiro ato de conjunto de ações.

A campanha “Ponto Final ao Abuso Sexual nos Ônibus de São Paulo”, da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) e da SPTrans, terá mais de cem coletivos adesivados com a frase “Aqui o abuso não ficará Impune” e orientações de combate ao abuso no Jornal do Ônibus, dentro dos veículos. Ações de sensibilização e capacitação dos operadores do transporte público municipal, e divulgação conjunta nas redes sociais das Secretarias de Direitos Humano e Cidadania (SMDHC), SMT e da própria Prefeitura, também serão ativadas.

A campanha e a abertura dos postos são uma resposta da administração municipal ao número de casos de abuso contra mulheres registrado nos últimos anos na cidade de São Paulo. Entre primeiro de julho de 2018 e 31 de julho de 2019. A Polícia Civil registrou 1.160 Boletins de Ocorrência por importunação contra mulheres no transporte público. Este recorte de dados consta do relatório do Observatório da Violência Contra a Mulher, iniciativa criada para aprimorar as políticas públicas de proteção à mulher na capital paulista.

Os lançamentos do Observatório Municipal da Violência Contra a Mulher da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) e uma campanha de conscientização contra abusos no transporte público, promovida pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (SMT) completam o conjunto de ações.

Auxílio Aluguel

Voltado a vítimas de violência o decreto municipal assinado hoje que regulamenta o Auxílio Aluguel tem como base a Lei 17.320/2020 em março/2020 sancionado pelo prefeito Bruno Covas. O benefício estipulado em 400 reais mensais, que pode durar por até 12 meses, atenderá mulheres em situação de risco comprovada por medida judicial protetiva e em condições de extrema vulnerabilidade social.

A medida é permanente e, portanto, difere do auxílio-hospedagem, de caráter temporário e emergencial, instituído para suprir esta necessidade decorrente do aumento de casos de violência em virtude da pandemia.