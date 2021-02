Prefeitura de São Paulo lança site para ajudar MEIs a emitirem nota fiscal

A Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo em parceria com a Secretaria de Inovação e Tecnologia, lançou na segunda-feira (01) um site para ajudar os Microempreendedores Individuais (MEIs) a emitirem notas fiscais eletrônicas de serviço (NFS-e). O endereço é https://www.emitir-nota-fiscal-mei.prefeitura.sp.gov.br .

Após fazerem um amplo estudo sobre os e as MEIs da cidade de São Paulo e suas principais dificuldades com a emissão da NFS-e, a Prefeitura criou um site com informações rápidas, práticas e simples para que todos MEIs emitam suas notas fiscais de forma correta.

“Um dos desafios da administração pública é melhorar sempre o atendimento aos cidadãos. Na Secretaria da Fazenda buscamos facilitar as relações com os munícipes e modernizar nossos procedimentos, com uso cada vez mais massivo de tecnologia da informação. O lançamento deste site voltado aos microempreendedores individuais faz parte deste compromisso, auxiliando os pequenos empreendedores do município”, explica Guilherme Bueno de Camargo, secretário municipal da Fazenda.

As demandas dos MEIs foram o ponto central para a criação do novo site. “Para desenvolver essa solução, ouvimos quem está na ponta: os microempreendedores. Esse é o caminho para buscarmos melhorar a experiência de quem precisa do serviço. A inovação aplicada serviu para simplificar e dar agilidade ao processo de emissão das notas”, diz o secretário de Inovação e Tecnologia, Juan Quirós

Desenvolvimento

Para chegar ao novo site, a equipe da Prefeitura de São Paulo aplicou ferramentas de design de serviços como a Jornada do Usuário. Para isso, consultou mais de dois mil MEIs para identificar suas necessidades e dificuldades no processo de emissão de notas fiscais eletrônicas. Além disso, microempreendedores foram convidados a testar algumas soluções pensadas pela equipe, garantindo que o novo site resolva um dos principais problemas dos usuários sobre o serviço, que é a disponibilidade de informações simples e detalhadas sobre o processo de emissão de nota fiscal eletrônica.