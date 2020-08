Prefeitura de São Paulo não garante retorno das aulas em 2020

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), disse nesta quinta-feira (27), que a data para a volta às aulas nas escolas públicas e privadas na cidade será definida somente após novos testes de Covid-19 em crianças e adolescentes.

“A segunda fase mostra o acerto da decisão da prefeitura em não autorizar o retorno as aulas no mês de setembro aqui na cidade. Nos próximos dias, entre 10 e 15 de setembro, nós devemos ter a terceira fase do inquérito realizado com crianças, abrangendo não apenas os alunos da rede municipal mas também da rede estadual e privada na cidade de São Paulo. E, a partir da terceira fase, a prefeitura vai decidir se teremos ou não retorno às aulas neste ano na cidade”, explicou Covas.

A testagem tem como objetivo identificar o percentual das crianças e adolescentes da rede de ensino que já tiveram contato com o novo coronavírus.

Um estudo divulgado hoje pela Prefeitura mostrou que 70% das crianças diagnosticadas com covid-19 são assintomáticas.

O secretário de Educação da cidade de São Paulo, Bruno Caetano, disse que a data para retorno das atividades escolares será anunciada quando for possível.

“A primeira etapa do retorno das aulas se dará quando for possível com ao acolhimento das crianças e na sequência a aplicação de uma prova para que a gente possa saber o que elas aprenderam à distância e o que a gente precisa reforçar”, disse.