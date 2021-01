Prefeitura de São Paulo pagará R$ 100 mi para ter GP de Fórmula 1 na cidade por cinco anos

A Prefeitura de São Paulo vai pagar R$ 100 milhões a uma empresa de Abu Dhabi para realizar o Grande Prêmio de Fórmula 1 pelos próximos cinco anos no autódromo de Interlagos.

O acordo foi assinado em 23 de dezembro de 2020 com a empresa MC Brazil Motorsport Holding Ltda, e é válido até 2025.

O contrato de 5 anos dá uma média de gastos de R$ 20 milhões por cada ano de evento. Por meio de nota, a Prefeitura afirmou que o valor pago pelas próximas temporadas é metade do que era pago nas etapas anteriores do evento realizadas na capital paulista.

“A Prefeitura de São Paulo informa que realizou uma contratação para a organização da Fórmula 1 na cidade por cerca de metade do custo histórico. O atual contrato prevê destinação de R$ 20 milhões por etapa (por cinco anos), enquanto anteriormente, eram gastos cerca de R$ 40 milhões, em média (por etapa)”

A Prefeitura também alega que o investimento na Fórmula 1 é justificável pois trata-se de “um evento com grande potencial de atração de turistas e de negócios para a cidade” e que rende alto retorno financeiro para a capital paulista”.

“De acordo com estudos da Fundação Getúlio Vargas, a edição de 2019 trouxe impacto econômico da ordem de R$ 670 milhões. Para cada R$ 1 real investido, o retorno foi de R$ 5,20. O levantamento apontou que foram criados 8.500 postos de trabalho diretamente relacionados à competição. Cerca de 12 mil profissionais foram credenciados para trabalhar na prova”, explica a nota.

O GP do Brasil passa a se chamar neste ano de “Fórmula 1 Grande Prêmio de São Paulo” e a corrida ocorrerá no dia 14 de novembro. O calendário oficial, no entanto, ainda deve ser homologado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

A renovação do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos foi confirmada em dezembro pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB).