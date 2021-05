Prefeitura de São Paulo suspende vacinação contra covid-19 da AstraZeneca/Fiocruz para gestantes

Seguindo orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Prefeitura de São Paulo suspende preventivamente a aplicação de vacinas contra COVID-19 da AstraZeneca/Fiocruz para gestantes.

A orientação da Anvisa foi feita nesta segunda-feira (10/05). A suspensão será mantida até que ocorra uma nova orientação por meio do Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde.

A vacinação contra a Covid-19 permanece em andamento e ganhou novos públicos elegíveis nesta terça-feira (11): metroviários, ferroviários, mães de recém-nascidos com comorbidades e pessoas com deficiência permanente inscritos no Benefício de Prestação Continuada (entre 55 e 59 anos).