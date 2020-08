Prefeitura de São Paulo suspende volta às aulas em setembro

Após um inquérito sorológico realizado pela Prefeitura de São Paulo com 6 mil estudantes entre 4 e 14 anos mostrar que 16% dos testados estavam infectados com o novo coronavírus, o prefeito Bruno Covas decidiu não autorizar a retomada das atividades nas escolas públicas e particulares no mês de setembro.

Desses, 64,4% estavam assintomáticos para a covid-19 , o que preocupa a prefeitura pela possibilidade de disseminação. Por isso, foi descartado um retorno em setembro em todas as redes de ensino, mesmo com a liberação do governo estadual.

“O ambiente escolar e os alunos podem ser um fator de disseminação muito grande, vai para a família e da família para a comunidade”, afirmou o secretário municipal de saúde Edson Aparecido

Para o prefeito Bruno Covas, “o retorno às aulas dessas crianças seriamente temerário em momentos esses, que estamos controlando uma doença em São Paulo. É muito mais complicado manter distanciamento dentro da sala de aula, da escola, do que em bares, supermercado, lojas e outros acessórios que já foram autorizados retorno”.

A volta das aulas em outubro não está descartada, mas depende de novas avaliações.