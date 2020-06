Prefeitura de SP planeja reabrir bares e restaurantes

No inicio da tarde de hoje (25), quinta-feira, o Governo e a Prefeitura de São Paulo irão definir a possível reabertura de bares e restaurantes na capital paulista. Segundo o prefeito Bruno Covas (PSDB), essa flexibilização da quarentena ocorrerá caso a cidade de São Paulo avance para a Fase Amarela do Plano São Paulo.

Em uma live promovida pelo banco Itaú, o prefeito revelou que a cidade de São Paulo deve passar da, atual, Fase 2 (Laranja) para a Fase 3 (Amarela). Nesta etapa os comércios poderão funcionar por até 6h e ampliarão sua capacidade para até 40% de clientes.

Vale lembrar que muitos bares e restaurantes não fecharam completamente, mas sim passaram a fazer delivery como forma de superar os impactos econômicos causados pela pandemia do coronavírus (covid-19).

Confira como funcionam as fases do Plano São Paulo:

Fase 1 – Vermelho – Alerta máximo

Apenas serviços essenciais – o que já está em vigor no Estado de São Paulo.

Fase 2 – Laranja – Controle

Atividades imobiliárias – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (20%);

Concessionárias – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (20%);

Escritórios – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (20%);

Comércio de rua – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (20%);

Shopping Center – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (20%);

Fase 3 – Amarelo – Flexibilização

Atividades imobiliárias – normalmente;

Concessionárias – normalmente;

Escritórios – normalmente;

Bares e restaurantes – Apenas ao ar livre, horários reduzidos e capacidade reduzidas (40%);

Comércio de rua – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (40%);

Shopping Center – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (40%);

Salão de beleza – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (40%).

Fase 4 – Verde – Abertura Parcial

Atividades imobiliárias – normalmente;

Concessionárias – normalmente;

Escritórios – normalmente;

Bares e restaurantes – Apenas ao ar livre, horários reduzidos e capacidade reduzidas (60%);

Comércio de rua – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (60%);

Shopping Center – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (60%);

Salão de beleza – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (60%);

Academia – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (60%);

Fase 5 – Azul – Normal Controlado

Abertura normal do comércio.

Avanço da pandemia

Vale lembrar que o anuncio de Covas acontece dois dias após (terça-feira) o Estado de São Paulo ter registrado o maior número de mortes da doença em um período de 24h (434 óbitos pelo vírus).

Segundo dados da gestão estadual, São Paulo possui 13.352 vidas perdidas pelo coronavírus, além de 238.822 casos confirmados. A taxas de ocupação de UTIs são de 68,1% na Grande SP e 65,4% no Estado. Os últimos dados sobre isolamento social indicam que a taxa é de 46% no Estado e 47% na capital paulista, bem abaixo do recomendável para especialistas.

Pelo Brasil foram contabilizados 1.145.906 casos confirmados e 52.645 óbitos, segundo informações do Governo de São Paulo. No entanto, segundo o consórcio de imprensa, Brasil tem 1.188.631 pessoas infectadas (um aumento de 42.725 de casos) e 53.830 mortes (1.185 óbitos a mais).