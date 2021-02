Prefeitura de SP pode antecipar para sexta-feira vacinação de idosos entre 85 e 89 anos

A Prefeitura de São Paulo quer antecipar para a próxima sexta-feira (12) o início da vacinação contra a Covid-19 dos idosos entre 85 e 89 anos.

Inicialmente, vacinação para essa faixa etária estava prevista para começar na segunda-feira (15), mas pode ser antecipada caso novas doses da vacina tenham sido distribuídas.

A Prefeitura aguarda o recebimento de novas doses da vacina para poder imunizar o público prioritário e negocia com o Instituto Butantan, que desenvolve a CoronaVac em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e com a Fiocruz, que é parceira da Universidade de Oxford, fabricante da AstraZeneca.

“Estamos discutindo com o governo do estado, com o Butantan e com a Fiocruz a possibilidade, terminando a vacinação dos idosos com mais de 90 anos até quarta-feira de, eventualmente, antecipar o lote que chega para os idosos de mais de 85 anos, que está previsto para o dia 15”, afirmou o secretário municipal da Saúde Edson Aparecido, na manhã desta segunda-feira (08).

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), tenta, junto ao governo estadual, receber as doses da CoronaVac o mais breve possível para distribuir pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e pontos que operam no sistema drive-thru

“O grande problema é que a escala de São Paulo é muito grande. Alguns municípios já até anteciparam esse processo. Mas aqui são 500 mil profissionais de saúde, a quantidade de usados com mais de 85 anos é de 70 mil”, disse.