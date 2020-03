Prefeitura decide fechar parques municipais por tempo indeterminado

Os parques municipais amanheceram fechados na capital paulista. A medida foi publicada no Diário Oficial hoje (20), sexta-feira, e tem o objetivo de evitar aglomerações por conta do risco de disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

O fechamento é por tempo indeterminado e vale para todos os parques municipais sob a gestão da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Os parques municipais da zona norte são:

Parque Lions Clube Tucuruvi | Rua Alcindo Bueno de Assis

Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima | Rua Heróis da FEB, 322 – Parque Novo Mundo

Parque Sena | Rua Sena, 349 – Palmas de Tremembé

Parque do Trote | Rua Nadir Dias Figueiredo, s/n

Parque da Vila Guilherme |Rua São Quirino, 905