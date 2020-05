Prefeitura deve ampliar quarentena até dia 1º de junho

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), deve anunciar no inicio da tarde de hoje que a quarentena da capital paulista será prorrogada até o dia 1º de junho. A informação havia sido adiantada pelo secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, no dia 29 de abril.

A decisão da gestão municipal ocorre por conta do avanço do coronavírus (Covid-19) na capital paulista. No entanto, apesar da quarentena, a taxa de isolamento social é de 47%, segundo o Governo de São Paulo o necessário é de 55%.

Além de prorrogar a quarentena, o prefeito Covas irá endurecer o rodízio de veículos, ampliando os dias e horário da proibição. Desta forma, a restrição valerá todos os dias, incluindo feriados e fins de semana.

Os principais pontos do decreto são:

Placas com final par (2, 4, 6, 8, 0), poderão circular nos dias pares;

Placas com final impar (1, 3, 5, 7, 9), poderão circular nos dias ímpares;

O rodízio valerá para toda a cidade de São Paulo;

O rodízio valerá para todos os dias, incluindo feriados e fins de semana (exceto dia 31 de maio);

A restrição do rodízio valerá para o dia inteiro (24h).

Nesta semana, a Prefeitura havia decidido bloquear algumas vias a fim de incentivar com que as pessoas ficassem em casa, porém a gestão municipal voltou atrás da decisão alegando que o resultado da medida não foi o esperado, além de gerar reclamações por parte de motoristas e congestionamento.

De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, foram registradas 9.265 mortes provocadas pelo coronavírus e 136.519 casos confirmados da doença em todo o país. Somente de quarta para quinta-feira, foram contabilizadas 614 óbitos pelo vírus.

O estado de São Paulo é o epicentro da pandemia no país, com 3.206 óbitos e 39.928 casos confirmados da doença, seguido do Rio de Janeiro, 1.394 mortes e 14.156 casos e Ceará, 903 mortes e 13.888 casos.

Já na cidade de São Paulo, a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 83%. De 9 de abril até o dia 6 de maio houve um aumento de óbitos de 305,4% na cidade.

Governo de SP recua na flexibilização do comércio

O governador João Doria (PSDB) havia anunciado que planeja reabrir, de forma gradual, o comércio pelo estado de São Paulo, no entanto, a medida foi revista por conta do avanço do vírus na capital paulista.