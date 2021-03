Prefeitura divulga calendário de audiências públicas virtuais

A Prefeitura definiu o calendário de audiências públicas de apresentação do Programa de Metas 2021-2024 e de divulgação dos processos participativos do Plano Plurianual 2022-2025, Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022 e Planos de Ação das Subprefeituras. Elas ocorrerão de 10 a 30 de abril, sendo uma audiência geral e uma audiência por subprefeitura – também está previsto um dia dedicado à audiências temáticas. As atividades serão em formato virtual, por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

Os horários e informações adicionais das audiências virtuais serão divulgados até a próxima quinta-feira (25) no portal Participe Mais (https://participemais.prefeitura.sp.gov.br) e nos sites da Prefeitura de São Paulo (www.capital.sp.gov.br), das subprefeituras (www.prefeitura.sp.gov.br/subprefeituras) e da Secretaria da Fazenda (www.prefeitura.sp.gov.br/fazenda).

Confira, abaixo, as datas das audiências públicas virtuais:

Data/subprefeitura

10/04 – Audiência Geral

12/04 – Lapa

12/04 – Sé

13/04 – Pinheiros

13/04 – Casa Verde

14/04 – Freguesia

14/04 – Perus

15/04 – Pirituba/Jaraguá

15/04 – Jaçanã

16/04 – Santana

16/04 – V. Maria/V. Guilherme

17/04 – Capela do Socorro

17/04 – Parelheiros

17/04 – Cidade Ademar

17/04 – Santo Amaro

19/04 – Jabaquara

19/04 – Vila Mariana

20/04 – Ipiranga

20/04 – Butantã

22/04 – Campo Limpo

22/04 – M’Boi

23/04 – Ermelino Matarazzo

23/04 – São Miguel

24/04 – Audiências Temáticas

26/04 – Itaim Paulista

26/04 – Guaianases

27/04 – Mooca

27/04 – Penha

28/04 – Vila Prudente

28/04 – Aricanduva

29/04 – Sapopemba

29/04 – Itaquera

30/04 – São Mateus

30/04 – Cidade Tiradentes