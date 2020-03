Prefeitura divulga Mês do Hip Hop com mais de 900 atividades gratuitas

No inicio desta semana a Prefeitura divulgou a programação especial do Mês do Hip Hop com mais de 900 atrações. Os show, eventos e atividades acontecerão até o dia 28 de março em 100 pontos diferentes da cidade de São Paulo. A programação é gratuita.

Os destaques do Mês do Hip Hop deste ano na zona norte ficam por conta das apresentações de Flora Matos (foto), Detentos do Rap e um especial à Dina Di, considerada a primeira rapper feminina a alcançar sucesso no Brasil, que será homenageada por Brisa Flow, Rap Plues Size, Odisseia das Flores, Priscila Feniks e entre outras artistas.

O Hip Hop é um movimento que mistura quatro elementos artísticos, sendo eles: O Rap e MC’s; o DJ; os dançarinos b.boy e b.gril; e o graffiti. Para homenagear esse movimento, a programação de março contará com apresentações de todos esses segmentos culturais.

Confira a programação completa:

Centro Cultural da Juventude (CCJ) | Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641

Especial Dina Di: CCJ – Homenagem a Dina Di, primeira mulher que alcançou sucesso no rap brasileiro. Apresentações: DJs Simmone Lasdenas e Tati Laser; intervenções dos grafiteiros Gabriela Bruce, Chermie e Patricia Rizka; dança da b.girl Potira (Deise Calaf); Batalha de Rimas Dominação; rappers Natt Maat, Rosa Luz, Zaiiah, Brisa Flow, Priscila Feniks, Marcia Rimação, Odisseia das Flores, Lunna Rabetti, D’Origem e Rap Pluz Size (RPS).

Quando: 15/03, às 18h30

Entrada: Grátis

Casa de Cultura Tremembé | Rua Maria Amália Lopes de Azevedo, 190

Show de Detentos do Rap + Filosofia de Rua + Ndee Naldinho

Quando: 21/03, das 15h às 18h

Entrada: Grátis

Casa de Cultura Vila Guilherme (Casarão) | Praça Oscar Silva, 111

Show de Flora Matos

Quando: 28/03, às 20h

Entrada: Grátis

CEU Jaçanã | Av. Antônio César Neto, 105 – Jd. Guapira

Exibição do filme Arte na Cidade, de Onofre Bonesso Jr

Quando: 18/03, às 17h

Entrada: Gratuita

Biblioteca Sylvia Orthof | Av. Tucuruvi, 808

Belô e Deise (projeto B.Girls Plurais – Movimento Arte Plural Perus) levam seus passos de break

Quando: 14/03, às 11h

Entrada: Gratuita

Biblioteca Menotti Del Picchia | Rua São Romualdo, 382

Belô e Deise (projeto B.Girls Plurais – Movimento Arte Plural Perus) levam seus passos de break

Quando: 18/03, às 14h

Entrada: Gratuita

Foto: Marina Bernardo/Divulgação