Prefeitura doa 100 mil máscaras para moradores da zona leste e centro

Na última sexta-feira (15), a Prefeitura entregou 100 mil máscaras para os moradores do Complexo Prates (Centro) e Parque das Flores (Zona Leste). A ação faz parte do programa Costurando pela Vida e tem o objetivo de proteger à população contra o avanço do coronavíris (covid-19).

No Complexo Prates, equipamento da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social que atende dependentes químicos em situação de rua e vulnerabilidade social, foram distribuídas quatro máscaras por pessoa.

Já no Parque das Flores, no extremo leste de São Paulo, a Secretaria de Habitação realizou uma ação do programa Cidade Solidária junto às famílias da região. Foram entregues para a comunidade local 750 cestas básicas e mais 20 mil máscaras.

Costurando pela Vida

A gestão municipal abriu um edital para selecionar microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor individuais e cooperativas para a confecção de 1 milhão de máscaras de algodão.

As empresas selecionadas estão cadastradas no banco de dados da pasta para a aquisição dos equipamentos, podendo ser contratadas por outras Secretarias e órgãos municipais. As primeiras 100 mil máscaras foram pagas com recursos da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania.

Para participar, é necessário enviar os documentos solicitados no edital para o e-mail trabalhosp@prefeitura.sp.gov.br . Os pedidos de credenciamento e os documentos de habilitação serão analisados pela Coordenadoria do Trabalho e a lista dos credenciados é publicada semanalmente no Diário Oficial.