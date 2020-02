Prefeitura e Governo montam comitê para prevenção do coronavírus

Começa nesta terça-feira (04/02) as ações da Prefeitura e o Governo para prevenir-se contra o coronavírus em São Paulo. A parceria inclui um plano de prevenção e a formação de um comitê estratégico para lidar com a doença. Até o momento, dois pacientes da capital e um no município de Paulínia estão com a suspeitas do vírus no Estado de SP.

A iniciativa contará com um treinamento presencial de mais de mil profissionais de saúde. Além disso, o Governo de SP promete investir R$ 200 mil para o Instituto Adolfo Lutz comprar kits diagnósticos e equipamentos de proteção (como máscara, luvas, óculos etc) a fim de realizar os testes do vírus.

Também foi anunciado a criação do Centro de Operações de Emergências, que contará com representantes de instituições estaduais, municipais e federais. Esse comitê irá auxiliar e promover ações de prevenção contra a doença.

Atualmente, quase 18 mil casos de coronavírus foram confirmados em todo mundo, sendo que a grande maioria é na China. Até o momento, 361 pessoas foram vítimas do vírus. Por conta do avanço da doença pelo mundo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado de emergência global de saúde pública.

