Prefeitura e organizações sociais se organizam para distribuir cestas básicas; veja como doar

Desde terça-feira (7), a Prefeitura de São Paulo está coletando alimentos e produtos de limpeza a fim de ajudar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade agravada pela crise do novo coronavírus (Covid-19).

O programa Cidade Solidária irá disponibilizar oito locais para a população doar os itens de cesta básica (confira a lista no final do texto). O local da zona norte que recebe essas doações será a Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão. A ação acontece em parceria com a iniciativa privada e organizações sociais.

O sistema de entrega dos itens funcionará como um drive-thru solidário, no qual as pessoas, sem sair do carro, poderão doar cestas de alimentos e cestas de higiene e limpeza. Todos os itens arrecadados serão entregues para organizações sociais

De acordo com Fernando Chucre, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano: “Os beneficiários serão idosos com mais de 60 anos, pessoas com doenças pré-existentes, pessoas com deficiência e suas famílias, e famílias em vulnerabilidade, com foco nas ocupações (favelas e cortiços)”.

Outras iniciativas

No mesmo dia do lançamento do programa da Prefeitura, a Rede de Apoio Humanitário das e nas Periferias lançou um mapa indicando iniciativas que realizam doações de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade. São mais de 70 espaço, entre eles associações, templos religiosos, coletivos e entre outros.

O mapa dessas localidades tem o objetivo de aproximar pessoas que desejam ajudar as famílias em vulnerabilidade de locais que já realizam essa assistência.

Caso tenha interesse em ajudar alguma iniciativa próxima de sua casa, acesse o mapa clicando no link (clique aqui).

Itens da cesta básica de alimentos

Leite em pó integral para bebida: dois pacotes de leite em pó instantâneo, 400 gramas cada;

Arroz agulhinha: 5 kgs;

Feijão carioquinha: 1 kg;

Farinha de mandioca: branca, 1,5 kgs;

Açúcar: refinado: 1 kg;

Óleo de soja: 900 ml;

Sal: 1 kg;

Macarrão: 1 pacote de tipo espaguete;

Polpa ou purê de tomate: 1 embalagem em caixa;

Sardinha em óleo comestível: 2 latas.

Itens da cestas de higiene

Sabonete;

Escova dental;

Creme dental;

Absorvente higiênico;

Papel higiênico.

Itens da cesta de limpeza

Água sanitária;

Detergente em pó;

Desinfetante;

Esponja multiuso;

Locais que a Prefeitura está recebendo doações:

1) Biblioteca Mário de Andrade | Rua da Consolação, 94 – República

2) Centro Cultural São Paulo | Viaduto Beneficência Portuguesa – Paraíso Acesso de veículos ao Centro Cultural São Paulo (20 metros antes da esquina com a Rua Vergueiro)

3) Teatro Arthur Azevedo | Avenida Paes de Barros, 955 – Mooca

4) Centro Cultural da Diversidade | Rua Lopes Neto, 206 – Itaim Bibi

5) Tendal da Lapa | Rua Constança, 72 – Lapa

6) Casa de Cultura Vila Guilherme | Praça Oscár da Silva, 110 – Vila Guilherme

7) Casa de Cultura do Butantã | Avenida Junta Mizumoto, 13 – Jardim Peri

8) Centro Cultural Santo Amaro | Avenida João Dias, 822 – Santo Amaro

Horário de funcionamento dos pontos de coleta do drive thru: Segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Foto: entrega de cestas básicas da Rede de Apoio Humanitário / Reprodução