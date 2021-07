Prefeitura entrega 12º espaço público para empreendedores na Zona Norte

A população da Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte, ganhou hoje a 12ª unidade do Teia, um espaço colaborativo criado com o objetivo de oferecer aos empreendedores de regiões periféricas estações compartilhadas de trabalho com os mesmos serviços de um coworking privado. O Teia pode ser utilizado de terça a sexta, das 11h às 17h, por meio de agendamento pelo link: www.linktr.ee/AdesampaTeia.

“Este é o 12º ponto do Teia na cidade de São Paulo, que tem tudo a ver com o acesso à internet, para que as pessoas possam trabalhar. Temos que nos adaptar com este novo modelo, muito útil de acesso à internet, que é uma tendência, tendo em vista o benefício que a tecnologia proporciona”, disse o prefeito Ricardo Nunes.

Coordenado pela Ade Sampa, agência vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SMDET), o espaço comporta até 16 pessoas trabalhando simultaneamente e conta com uma sala de reunião, seis estações de trabalho fixas com computadores, espaço para eventos com capacidade para até 20 pessoas, além das mesas com instalações para utilização de notebooks e copa.

“O Teia é uma iniciativa fundamental para apoiar a geração de renda dos empreendedores de regiões mais afastadas, principalmente neste período de retomada econômica, quando eles precisam voltar a todo vapor”, declarou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso. De acordo com a secretária, ao todo, as unidades dos Teias já atenderam a mais de 37 mil empreendedores.

A parceria com a Secretaria Municipal de Cultura possibilitou a instalação do Teia Cachoeirinha dentro do Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso. Esta integração terá um papel diferenciado de apoiar e impulsionar negócios de pequenos empreendedores do setor cultural.

“Temos aqui o exemplo perfeito da ideia de pertencimento e de vínculo de um equipamento público dentro de uma comunidade. Estes são dois elementos muito importantes do nosso programa São Paulo Capital da Cultura. Não adianta ter um espaço cultural em qualquer que seja a comunidade se não se apropriar, tomar conta deste espaço”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Alexandre Youssef.

Gestão

Para gestão do local, a Ade Sampa abriu um edital de contratação de uma entidade territorial com experiência em empreendedorismo. A Eco Cultural foi a vencedora do chamamento para gestão do espaço e será responsável também pela realização de ações e atividades de apoio aos donos de pequenos negócios da região.

“O Teia tem como principal objetivo promover o protagonismo local, ajudando os empreendedores que não possuem um ambiente de trabalho adequado ou até mesmo os equipamentos necessários para alavancar o seu negócio. Queremos não só oferecer um ambiente de trabalho, mas também potencializar o empreendedor da quebrada, para que ele possa ter um negócio inovador e bem estruturado.”, declarou o presidente da Ade Sampa, Frederico Celentano.

Sobre o Teia

Trata-se de uma rede de coworking públicos, instalados em equipamentos da Prefeitura, que tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de negócios e a criação de redes de empreendedores locais. Os espaços oferecem toda a infraestrutura necessária para que empreendedores possam gerar renda e fortalecer seus negócios.

“Mesmo durante a pandemia não deixamos de oferecer suporte às pessoas que utilizam o empreendedorismo como forma de gerar renda. O Teia Cachoeirinha chega para reforçar a importância do fortalecimento destes negócios, principalmente do setor cultural, um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus”, complementou Aline Cardoso.

O Teia já conta com unidades instaladas nos bairros de Taipas, Cidade Tiradentes, Butantã, Jardim Edite, Parelheiros, Santo Amaro, Heliópolis, Itaquera, Jaçanã, Pinheiros e Centro. Em decorrência da pandemia do coronavírus, os espaços estão retomando suas atividades gradualmente, para que todos os empreendedores possam se beneficiar dos serviços oferecidos. Para utilizar o Teia é necessário realizar o pré-agendamento pelo link: www.linktr.ee/AdesampaTeia

Confira o funcionamento das unidades no momento:

Teia Butantã

Instalado no Cresan Butantã – Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional, o espaço é voltado para ações empreendedoras no setor da gastronomia.

Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 15h

Endereço: Rua Nella Murari Rosa, 40 – Jardim Olympia – Zona Oeste

Teia Jardim Edite

O espaço está instalado na Cozinha Escola Jardim Edite, oferecendo palestras e oficinas de empreendedorismo também com foco em gastronomia.

Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 15h

Endereço: Rua Charles Coulomb, 120 – Cidade Monções – Zona Sul

Teia Santo Amaro

Este é o primeiro coworking público voltado especificamente para o empreendedorismo feminino e artesanato. Está instalado no Centro de Cidadania da Mulher de Santo Amaro.

Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h30 às 16h

Endereço: Praça Salim Farah Maluf, s/n – Santo Amaro – Zona Sul

Teia Parelheiros

Com foco no setor da agricultura e ecoturismo, o Teia Parelheiros está localizado no Parque Nascentes do Ribeirão Colônia.

Funcionamento: de segunda a sexta, das 09h às 15h

Endereço: Estrada da Colonia, 2.500 – Jardim Novo Parelheiros – Zona Sul

Teia Cidade Tiradentes

O espaço oferece palestras e oficinas de empreendedorismo voltadas para o setor da moda e está instalado no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes.

Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 16h

Endereço: Rua Inácio Monteiro, 6.900 – Cidade Tiradentes – Zona Leste

Teia Itaquera

A unidade está localizada a seis minutos do metrô Itaquera e instalado dentro da Subprefeitura de Itaquera, oferecendo eventos de networking, mentorias e qualificação.

Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 16h

Endereço: Rua Augusto Carlos Bauman, 851 – Itaquera – Zona Leste

Teia Centro

Está instalado na Hemeroteca Mário de Andrade e é voltado para o setor da economia criativa.

Dias de funcionamento: de segunda a sexta

Horário: 11h às 17h

Endereço: Rua Dr. Braulio Gomes, 125 – Centro, São Paulo

Teia Green Sampa

Instalado no prédio Incinerador, na Praça Victor Civita, tem como foco apoiar startups de inovação verde.

Funcionamento: de segunda à sexta, das 9h às 17h

Endereço: Rua Sumidouro, 580 – Pinheiros – Zona Oeste

Teia Cachoeirinha

Instalado no Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso tem como foco o empreendedorismo cultural.

Funcionamento: de terça a sexta, das 11h às 17h

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades – Zona Norte