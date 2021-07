Prefeitura entrega 200 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social da Zona Norte

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) realizou, nesta segunda-feira (16), a entrega de 200 cestas básicas, compostas por alimentos doados pela parceria com a Associação Paulista de Supermercados (APAS), para o Projeto Escolinha de Futebol Arena Bela Vista, na Zona Norte da capital. A iniciativa faz parte do programa Cidade Solidária que, desde abril de 2020, já distribuiu mais de 4,9 milhões de cestas básicas e 1,3 milhão de kits de higiene, em todas as regiões.

A quantidade de doações recebidas desde o começo do projeto representa apenas cerca de 10% deste total, enquanto o restante foi adquirido com recursos do município. “Estas cestas têm um significado especial, porque vêm das mãos de milhares de paulistanos que fizeram suas doações nos supermercados participantes do Cidade Solidaria. É muito bom ver a solidariedade chegando às mãos de quem mais precisa”, disse a primeira-dama da cidade, Regina Nunes.

Para a secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Cláudia Carletto, a ação reforça o sentimento que faz parte da rotina da cidade e de sua população neste momento de pandemia. “Esse olhar humano que não deixa de compartilhar com quem mais precisa em período de dificuldade. É o que nos move a fazer muito mais pelas pessoas”, afirmou.

Sobre a APAS

O apoio da Associação Paulista de Supermercados (APAS) ao Cidade Solidária permitiu ampliar para 123 os pontos de doação, em diversos bairros da capital. Além dos 102 supermercados, há ainda a possibilidade de realizar a doação de itens em 20 locais de coleta nos equipamentos de Direitos Humanos da cidade e um ponto de arrecadação também no galpão da Cruz Vermelha de São Paulo, sede da instituição na capital paulista.

“É muito bom formar parcerias que tenham como objetivo amparar milhares de pessoas em delicado estado de vulnerabilidade social. Desta forma, seguimos preenchendo nosso papel de abastecer as famílias de São Paulo, principalmente as que mais precisam de ajuda nesta crise econômica”, declarou Ronaldo dos Santos, presidente da APAS.

Como doar

A população pode depositar alimentos não perecíveis e itens de higiene e limpeza, que irão compor as cestas básicas e kits entregues às famílias mais impactadas pelos reflexos econômicos da pandemia, nos pontos de coleta disponíveis nos supermercados. As empresas e cidadãos também podem fazer doações para o programa Cidade Solidária por meio do PIX utilizando a chave: contato@spcidadesolidaria.org .

Os equipamentos da SMDHC também recebem doações para o programa, assim como o galpão da Cruz Vermelha Brasileira São Paulo, Veja aqui a lista completa de endereços e formas de doar, assim como a relação dos itens que compõem as cestas básicas e kits de higiene e limpeza.