Prefeitura estabelece cota em vagas de trabalho para população em situação de rua

No último sábado (7/03), a Prefeitura regulamentou um decreto que garante cota mínima de vagas de trabalho para pessoas em situação de rua em serviços e obras públicas. A medida faz parte do Plano de Ação para população em situação de rua, anunciado no final de janeiro deste ano pelo prefeito Bruno Covas.

Segundo o texto do decreto, todo edital de contratação de empresas e organizações pela Prefeitura, que tenha um prazo superior a 120 dias, deverá disponibilizar, no mínimo, 2% das vagas para pessoas em situação de rua.

Qual é a responsabilidade do beneficiário?

A porcentagem de vagas vai ser estabelecida caso a caso, pois dependerá de cada contrato firmado, sempre observando o mínimo de 2%. O candidato deverá:

Estar inserido na rede de serviços e programas para pessoas em situação de rua da Prefeitura;

Atender as qualificações exigidas para o exercício da atividade profissional pretendida; e

Estar nas unidades da Prefeitura destinadas ao acolhimento de pessoas em situação de rua.

Qual é a responsabilidade da empresa e organizações?

As responsáveis pela execução de obras e serviços, assim que contratadas, deverão informar à secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), por meio do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), a exata quantidade e perfil dos postos de trabalho que serão gerados em cada contrato firmado.

ZONA NORTE

Quem passa por Santana já havia notado esse aumento da população em situação de rua. Tanto é que este foi o tema principal da audiência pública regional de Santana/Tucuruvi, ocorrida em julho de 2019. Na ocasião, o líder comunitário João Santo alegou que a via onde houve mais atendimento de pessoas desabrigadas foi a avenida Cruzeiro do Sul.

Além disso, em setembro a Prefeitura encerrou o contrato de duas entidades responsáveis em administrar os centros de acolhidas Zaki Narchi 2 e 3, de Santana. Os dois albergues fazem parte do Complexo Zaki Narchi, que abriga três centros de acolhida, somados eles atendem 900 pessoas. Na ocasião, a justificativa da gestão municipal foi em razão do “contigenciamento de recursos“.

Ainda no ano passado, a Prefeitura transferiu o serviço Atende (Atendimento Diário Emergencial) da República para a Armênia, bem próximo ao Shopping D. O serviço realizava atendimento à população em situação de rua, em especial da cracolândia. Atualmente ele funciona como Siat 2 (Serviço Integrado de Acolhimento Terapêutico) de maneira experimental.

Com a medida, os usuários da cracolândia serão atendidos na Armênia. Segundo a gestão municipal, os usuários estão sendo abordados pelos assistentes sociais e levados de forma voluntária.

A decisão causou polêmica entre os moradores da zona norte, ocasionando protesto com a justificativa de que a mudança de endereço aumentaria ainda mais a concentração das pessoas em situação de rua na região.

De acordo com informação da própria Prefeitura, o novo equipamento tem a capacidade de atender 300 pessoas por dia. Ele ficava localizado na rua dos Gusmões, a 2,7 quilômetros de distância do novo espaço, segundo o trajeto mostrado pelo Google Maps.