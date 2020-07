Prefeitura estende benefício do ‘vale-alimentação’ para todos alunos

Após mais de quatro meses desde o fechamento das escolas, a Prefeitura decide ampliar o benefício do cartão alimentação para famílias de todos os estudantes da rede municipal de ensino. Segundo a gestão municipal, mais de 1 milhão de estudantes receberão o cartão.

O objetivo do ‘vale-alimentação’ é substituir a merenda que os alunos recebiam nas escolas municipais. Para receber o benefício, as famílias devem preencher um formulário disponível no link (clique aqui) até o dia 9 de agosto.

O cartão será envido para as residências das famílias dos estudantes via correio, antes, o benefício estava disponível apenas para famílias que estavam cadastradas em programas sociais, como o Bolsa Família.

Além do cartão, as famílias receberão informações sobre nutrição e indicações sobre alimentos saudáveis, os que de em ser evitados (bolachas industrializadas, embutidos, entre outros) e os itens proibidos, como bebidas alcoólicas.

Os valores que serão entregues seguirão as seguinte critérios:

Creche ou CEI – R$ 101

EMEI – R$ 63

EMEF – R$ 53

Volta as aulas

A ampliação do benefício do cartão ocorre na mesma semana em que o projeto de lei que permite a voltas das aulas presenciais avança na Câmara Municipal. A proposta terá uma nova votação na próxima quarta-feira (5/08) antes de ir pra sanção do prefeito Bruno Covas.

Apesar do projeto ter avançado na Casa, a maioria da população é contra o retorno das aulas presenciais. Segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha em 26 de junho, 76% dos brasileiros são contra o retorno das aulas presenciais.

Segundo a proposta da Prefeitura, para compensar a progressão automática, os alunos terão um grande ciclo de recuperação que irá durar 2 anos. De acordo com o secretário municipal da Educação, Bruno Caetano, ” Não vale fazer a retenção, a reprovação dos alunos nesse não uma vez que o programa de recuperação deve se estender durante todo o ano que vem”.