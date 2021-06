Prefeitura faz escalonamento para vacinação de pessoas com idade entre 50 a 57 anos e lança plataforma para que munícipes evitem aglomerações durante a imunização

A Prefeitura de São Paulo, por meio Secretaria Municipal da Saúde (SMS), anunciou hoje (15), o escalonamento da vacinação para pessoas de 50 a 57 anos para evitar filas e aglomerações. Os munícipes poderão acompanhar em tempo real qual o melhor momento para se deslocarem até os postos de vacinação da SMS para facilitar o processo de imunização, por meio do portal De Olho na Fila.

No portal, o munícipe pode monitorar a quantidade de pessoas em cada posto de vacinação e, assim, escolher o melhor horário para se imunizar. O site pode ser acessado clicando aqui.

O prefeito Ricardo Nunes pontuou que mais de 5,6 milhões de pessoas já foram imunizadas contra o coronavírus na capital. “É um volume muito grande e a gente sempre tem falado da importância da questão de logística nesse processo numa cidade tão grande”, disse.

¨Pensando nisso e atendendo ao cronograma que o Governo do Estado colocou, a gente está escalonando para dar tranquilidade para as pessoas que vão se vacinar a também para que a nossa equipe da Secretaria da Saúde possa desenvolver o seu trabalho de uma forma coerente e que atenda a necessidade da população que vai se vacinar”, completou Ricardo Nunes.

A população entre 58 e 59 anos já começou a ser vacinada na última segunda-feira (14). O cronograma prevê que na quarta-feira (16) poderão ser vacinadas as pessoas com 56 e 57 anos. O grupo é estimado em 275 mil pessoas. Depois, na quinta-feira (17), entram no calendário as pessoas com 54 e 55 anos. O público é estimado em 290 mil pessoas.

Na sexta-feira (18), chega a vez das pessoas com 52 e 53 anos, estimadas em cerca de 306 mil pessoas. No sábado (19), é a vez das pessoas com 50 e 51 anos, também estimadas em 306 mil pessoas.

Na segunda e na terça-feira (21 e 22), será feita a repescagem de todo o grupo entre 50 e 59 anos.

O secretário da Saúde, Edson Aparecido, explicou que o escalonamento é importante pois as vacinas também chegarão de forma fracionada. “Fizemos essa divisão e vamos fazer ao longo de todo o processo de vacinação anunciado pelo Governo do Estado até o dia 15 de setembro, quando a gente completa a vacinação das pessoas acima dos 18 anos”.

De Olho na Fila

Com o objetivo de evitar filas e aglomerações, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) lançou o portal “De Olho na Fila”. Trata-se de um serviço on-line que mostrará como está o movimento nos postos de vacinação.

Essa plataforma permite que os munícipes vejam o melhor momento para ir se imunizar nos postos de vacinação como Unidades Básicas de Saúde (UBSs), drive-thrus, mega postos, entre outros.

“É um serviço muito importante nesse momento onde a quantidade de pessoas a serem vacinas é muito grande. O cidadão ter acesso a uma informação que facilite o processo da vacinação, tanto pra ele como para os nossos profissionais, é muito importante”, afirmou o secretário Edson Aparecido.

Quem for tomar a primeira dose da vacina, deve apresentar um comprovante de residência do município de São Paulo.

Painel Covid-19

Outra novidade apresentada nesta terça-feira (15) foi o Painel Covid-19, uma ferramenta de transparência ativa para o monitoramento dos indicadores da pandemia na cidade que pode ser acessada clicando aqui.

Na página, o munícipe pode acompanhar, por meio de um painel interativo, dados epidemiológicos, de assistência, vacinação, além dos mapas de incidência da pandemia na cidade.

“Agora a gente agrega no site esse Painel Covid-19, que sob o ponto de vista da transparência ativa é bastante importante pra pesquisa, pra que a imprensa possa ter todos os números da pandemia. O nosso boletim tem um conjunto de dados importantes, mas era muito restrito. Agora não, agora é um conjunto de informações muito densas”, finalizou o secretário Edson Aparecido.

Imunização

Até a última segunda-feira (14), já haviam sido aplicadas 5.648.085 doses do imunizante contra o coronavírus na capital. Desse total, 3.974.27 foram de primeira dose e 1.673.812 de segunda dose.

Acesse a página Vacina Sampa e veja a relação dos grupos prioritários e de postos de vacinação abertos na capital.