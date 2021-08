Prefeitura inaugura nova unidade da Escola Profissionalizante Makiguti na Zona Norte

O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes inaugurou na noite desta terça-feira (3) o Núcleo Descentralizado Norte I da Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Professor Makiguti, no bairro de Santana, Zona Norte da capital. A unidade oferece 70 vagas no curso de farmácia e 70 no de saúde bucal e teve suas atividades iniciadas nesta semana, no contraturno da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio (EMEFM) Professor Derville Allegretti. Além do prefeito participaram do evento a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SMDET), Aline Cardoso e o de Educação, Fernando Padula.

O Norte I é o primeiro núcleo descentralizado da Escola Professor Makiguti, que existe há 16 anos na Cidade Tiradentes, na Zona Leste administrada pela Fundação Paulistana, órgão da SMDET. Segundo o prefeito, “é importante ampliar serviços públicos, inaugurar unidades como estamos fazendo hoje, com 140 vagas destinadas a cursos na área da saúde”, enfatizou.

A secretária Aline Cardoso destacou que os 16 anos da Escola provam que a Prefeitura tem o cuidado de ensinar.

“É muita alegria poder abrir esta nova unidade para formar e colocar as pessoas no mercado de trabalho, que serão salvadores de vidas”, afirmou.

Parceria

A utilização da EMEFM é uma parceria da Fundação Paulistana com a Secretaria Municipal de Educação (SME), para a ampliação da capilaridade da profissionalização técnica, levando o ensino de referência da Escola Makiguti para outras regiões.

“Esta ação encurta distâncias, dá oportunidade a quem mais precisa. Para isso, a Educação sempre estará de portas abertas para atuar junto com as diversas secretarias e, em especial, com a SMDET, Fundação Paulistana e Makiguti, para oferecer ainda mais cursos técnicos e dar mais oportunidade a quem precisa”, declarou o secretário municipal de Educação, Fernando Padula.

Sobre a Fundação Paulistana

A Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura promove qualificação profissional em setores estratégicos para o município de São Paulo. Já preparou e atendeu mais de 100 mil cidadãos em seus 17 anos de existência.

Atualmente, oferece cursos como análises clínicas, gestão em saúde, farmácia, cuidador de idosos, hemoterapia e saúde bucal na Escola Makiguti, além de qualificação profissionalizante com cursos como moda e costura, formação em tecnologia, habilidades para gestão e empreendedorismo e trabalho no varejo. A grade conta, ainda, com aulas para quem quer trabalhar como assistente administrativo; de Recursos Humanos; financeiro; de logística; de elétrica de baixa tensão, assim como manutenção de transportes sustentáveis, produção de alimentos, jardinagem, aquaponia, ressignificação de resíduos sólidos e gastronomia.