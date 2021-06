Prefeitura inicia entrega de 81 mil face shields e 1,6 milhão máscaras para profissionais que atuam nas escolas

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), iniciou nesta sexta-feira (18), a entrega de 81.785 face shields e 1.650.400 máscaras do tipo PFF2 para professores e funcionários que atuam nas 1.542 escolas da rede municipal. No total, foram investidos R$ 236.358,65 com os face shields e R$ 5.231.768,00 com as máscaras.

O prefeito Ricardo Nunes e o secretário de Educação, Fernando Padula, acompanharam a entrega de uma nova leva de equipamentos de proteção individual para o enfrentamento da pandemia e de cestas saudáveis às famílias dos estudantes da EMEF General Paulo Carneiro Thomaz Alves, na Vila Maria, Zona Norte da capital.

A entrega está sendo feita nas Diretorias Regionais de Educação (DRE), que fazem o repasse para as escolas. A distribuição começou com as face shieds, que possui uma cobertura de acrílico que protege os olhos e o rosto, cada servidor receberá uma unidade.

A distribuição das máscaras PFF2 será feita em etapas. No total, serão 1.650.400 unidades, cada servidor receberá um lote com 20 unidades. A PFF2 é uma máscara com um poder de filtragem maior, por isso considerada mais eficaz na proteção contra o coronavírus.

Priscila Santos, que atua na EMEF General Paulo Carneiro Thomaz Alves, por meio do Programa Operação Trabalho (POT) Volta às Aulas, destacou a importância da utilização dos itens de proteção. “Muitas pessoas não utilizam máscaras. Temos que dar exemplo e cobrar quem se nega a utilizar. Máscaras podem salvar vidas”, afirmou.

Infraestrutura e investimento

A Prefeitura de São Paulo já investiu R$ 24,7 milhões em equipamentos para garantir a segurança na retomada das aulas presenciais. Entre os itens adquiridos foram 2,4 milhões de máscaras de tecido, 6,2 mil termômetros digitais e 162.848 mil protetores faciais.

Além disso, cada estudante da rede municipal recebeu três máscaras de proteção em tecido e um kit de higiene pessoal contendo uma caneca, frasco recarregável de sabonete líquido. Ao todo foram comprados 760 mil kits.

A SME também tem garantido o fornecimento permanente de sabão líquido, álcool em gel, papel higiênico e papel toalha nos lavatórios e banheiros escolares.

Distribuição de cestas saudáveis

Nesta sexta-feira (18) também foram entregues às famílias dos estudantes da EMEF General Paulo Carneiro Thomaz Alves, cestas saudáveis com alimentos adquiridos por meio de agricultura familiar. Elas são compostas por itens como arroz, feijão, açúcar mascavo, leite em pó integral, farinha de mandioca, doce de banana sem açúcar, suco, além de frutas e legumes.

“Meu marido não trabalha faz tempo. Esses itens vão ajudar bastante na alimentação das crianças. Espero que a prefeitura continue auxiliando às famílias que mais necessitam ”, explicou Adriana Faria , mãe de dois alunos.

No total, já foram distribuídas 781 mil cestas aos alunos da rede municipal. Para garantir os itens, a Prefeitura investiu R$ 110 milhões, sendo R$ 88 milhões só de alimentos da agricultura familiar.