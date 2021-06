Prefeitura instala pontos de troca de recicláveis por adubo e sabão em terminais de ônibus

Durante a Semana Nacional do Meio Ambiente, celebrada na primeira semana do mês de junho, oito locais da cidade recebem pontos de coleta de materiais recicláveis, eletrônicos e óleo de cozinha usado. A iniciativa da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) e Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB), busca promover a conscientização ambiental na população e ampliar o descarte correto dos materiais.

Os pontos de coleta estarão distribuídos por sete terminais de ônibus e o Parque da Juventude, a partir desta quarta-feira (2), das 10h às 16h – a ação é uma parceria da AMLURB, com a SPTrans e Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA). Os locais funcionam como pontos de troca de materiais recicláveis e eletrônicos por composto orgânico – produzido nos pátios de compostagem da cidade; e óleo de cozinha usado por sabão em barra, que foi reaproveitado do próprio material. A coleta dos materiais será realizada por agentes ambientais, que também atuarão na conscientização na região.

Os materiais recicláveis coletados nos pontos de troca serão destinados prioritariamente para as cooperativas de reciclagem habilitadas na AMLURB, a fim de fomentar e contribuir com a geração de renda de 940 famílias de cooperados. Já os resíduos eletrônicos serão encaminhados para Cooperativa Coopermiti, também habilitada na autarquia, e o óleo de cozinha usado será destinado para o Instituto Triângulo, que transforma o material em sabão em barra.

Campanha educativas nas papeleiras

As mais de 144 mil papeleiras distribuídas pelas vias da cidade começaram a receber nesta semana novos adesivos com frases educativas. Com três diferentes frases, “Lugar de lixo é aqui ” “Lugar de lixo é no lixo” e “Lixo no chão, não! ”, a campanha reforça a importância do descarte correto nas vias – diariamente são coletadas cerca de oito mil toneladas resíduos no serviço de varrição. A adesivação nos equipamentos acontecerá de maneira gradativa ao longo deste ano.

Serviços – Semana do Meio Ambiente

Pontos de coleta

Quando: 02 a 05 de junho

Horário: 10 às 16h

Endereços: