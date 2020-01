Prefeitura interdita avenida Ultramarino por manutenção de guias e sarjetas

A partir de hoje (27) a avenida Ultramarino, entre a avenida Direitos Humanos e rua Luciano Freire, estará interditada devido obras de reconstrução de guia e sarjetas. A via ficará fechada até o dia 31, sexta-feira, e está previsto que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitore o trânsito no local.

A avenida ficará fechada no cruzamento com a avenida Direitos Humanos, sentido da avenida dos Guacá. Além do bloqueio, a CET implementará a mão única de direção na avenida Ultramarino com a avenida Direitos Humanos e rua Luciano Freire, sentido avenida Parada Pinto

Alternativas

Os veículos provenientes da Avenida Ultramarino que desejam acessar a Avenida dos Guacá deverão acessar a Avenida Direitos Humanos, Rua Alfredo Zumkeller e Avenida Zumkeller;

A Engenharia de Campo da CET vai monitorar a interdição e orientar o tráfego na região, visando manter as condições de trânsito e preservar a segurança dos usuários da via.

Foto: Googleviews/Reprodução