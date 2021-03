Prefeitura investe R$ 10 milhões em programa que vai selecionar dois mil jovens para atuarem na prevenção à Covid nas ruas da cidade

A Prefeitura de São Paulo, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo e de Segurança Urbana, investiu R$ 10 milhões no Programa Operação Trabalho – POT Defesa da Vida e abriu inscrições para duas mil vagas destinada a inserir jovens com idade entre 18 e 24 anos para atuarem como agentes de prevenção à Covid-19.

Para participar, os interessados devem se cadastrar pelo site www.bit.ly/potdefesadavida e atender aos critérios do programa como estar desempregado há mais de quatro meses, ter renda de até meio salário mínimo por pessoa da família, morar na capital e não receber benefício como o seguro-desemprego. As inscrições serão encerradas nesta sexta-feira (26/03), às 17h.

Os jovens que passarem pela seleção do POT Defesa da Vida irão atuar no apoio e orientação da população na garantia dos protocolos sanitários, boas práticas de higienização e limpeza, distanciamento social, uso adequado de máscara, entre outros.

Locais de atuação

Os locais de atuação dos agentes de Defesa da Vida foram indicados pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU). Serão três turnos de quatro horas em ações em terminais de ônibus, praças, escolas, organizações sociais, entre outros.

O trabalho ocorrerá com o apoio das equipes da Defesa Civil, Guarda Civil Metropolitana (GCM) e GCM Ambiental da cidade, responsáveis pela atuação preventiva e comunitária de segurança urbana.

O jovem que for selecionado irá trabalhar quatro horas por dia, totalizando 20 horas semanais, e contará com uma bolsa auxílio mensal no valor de R$ 769,95. A atividade terá duração de seis meses e os beneficiários deverão cumprir 96 horas de atividades de qualificação profissional, por meio de atividades à distância no Portal do Cate, visando a reinserção no mercado de trabalho ou na geração de renda por meio do empreendedorismo.

Os jovens passarão também por orientação quanto às ações de prevenção e de combate à Covid-19 com apoio da Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Professor Makiguti, da Fundação Paulistana, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo.

Serviço

Inscrições: até 26 de março, às 17h

Site: www.bit.ly/potdefesadavida

Pré-requisitos para participar da seleção:

• Ter entre 18 e 24 anos;

• Morar na capital

• Estar desempregado há mais de quatro meses e não estar recebendo seguro-desemprego;

• Ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa da família;

• Estar com a situação cadastral do CPF regular junto à receita federal;

• Autodeclarar-se sem doenças preexistentes e não pertencer aos grupos de risco da covid-19.