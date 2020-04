Prefeitura irá chamar restaurantes para distribuir comidas à população em situação de rua

Restaurantes poderão se cadastrar no Projeto Rede Cozinha Cidadã, da Prefeitura de São Paulo, no qual irá distribuir alimentação à população em situação de rua. A iniciativa também ajudará os comerciantes na área de alimentação a gerar renda em meio a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Os interessados deverão enviar e-mail para cafsmdhc@prefeitura.sp.gov.br, onde poderão também obter informações e esclarecer dúvidas sobre o processo de inscrição. Acesse o edital no link (clique aqui).

Os comerciantes e restaurantes do bairro de Santana serão atendidos por este programa. De acordo com a gestão municipal, o foco é atender as regiões com maior concentração da população em situação de rua: Sé, Mooca, Lapa, Santo Amaro, Vila Mariana, Santana e Pinheiros.

Os beneficiados receberão um kit contendo marmita, água e um folheto educativo de prevenção do Coronavírus, desenvolvido pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania.

População de rua teme contaminação em massa

Apesar das medidas da Prefeitura, entidades e movimentos sociais que trabalham com a população em situação de rua, criticam a falta de controle do Covid-19 na população de rua. Segundo Darcy Costa, coordenador estadual do Movimento Nacional dos Moradores de Rua em São Paulo (MNMR-SP): “Não se tem critérios bem definidos de como será feito o serviço e acompanhamento do controle do vírus”.

Atualmente a cidade de São Paulo possui 24,3 mil de pessoas que vivem nas ruas, segundo Censo da Prefeitura. Porém os profissionais da assistência estimam que existem de 30 a 40 mil pessoas em situação de rua.

Na semana passada a Prefeitura informou que criará abrigos emergenciais exclusivos para acolher as pessoas em situação de rua com suspeita da doença. Ao todo, serão cinco novos centros emergenciais, com 400 vagas.

De acordo Censo da gestão municipal, mais de 3 mil pessoas em situação de rua têm mais de 60 anos, ou seja, estão no grupo de risco.