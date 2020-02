Prefeitura lança editais para contratação de laudos de mais de 100 pontes e viadutos

Nesta segunda-feira (17) a Prefeitura lançou os quatro últimos editais para a contratação de empresas que farão laudos estruturais de 103 viadutos e pontes de São Paulo. Com essa medida, a gestão municipal completa a licitação dos laudos de 126 obras de artes especiais.

O edital prevê que os laudos devem ser entregues em até 150 dias. Confira os dias da abertura das propostas das quatro licitações:

Uma proposta com 13 endereços será aberta no dia 27 de março;

outra proposta com 12 endereços será aberta no dia 30 de março;

A proposta com 11 endereços será no dia 31 de março; e

por último, a proposta com 16 locais será no dia 1º de abril.

Lançado no ano passado, em 28 de dezembro, os envelopes do processo de contratação de empresas para fazer laudos estruturais de outras 55 pontos e viadutos serão abertos ainda este mês, no dia 27. Estas licitações já deveriam estar concluídas, no entanto o Tribunal de Contas do Município (TCM) pediu para adiá-las para adequá-las aos editais.

Histórico

Em janeiro deste ano, o Instituto de Engenharia de São Paulo (IESP) revelou que as pontes da Vila Maria e das Bandeiras, ambas da zona norte, precisavam de atenção e reparos da Prefeitura de São Paulo. Segundo o diretor da entidade, Roberto Kopchen, as duas pontes estão com deformações e problemas de infiltração que podem se agravar.

Já em março de 2019, a Prefeitura havia recebido do Ministério Público um pedido para interditar 14 viadutos da cidade de São Paulo. Na ocasião, a Justiça negou o pedido alegando que a gestão municipal estava “tomando as medidas adequadas para garantir a segurança dos cidadãos”.

Foto: Arquivo